Marcha por Alberto Fernández ¿Juan Grabois solo?

https://twitter.com/JuanGrabois/status/1438295094818492421 La sobreactuación no es inocente: son los Kulfas de la vida que le hacen daño al país; no cuidan al presidente ni a la institucionalidad sino sus cargos y privilegios. — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 16, 2021

"No entiendo bien eso de crisis institucional; la crisis está en Maipú y la General Paz, donde hay unas cuarenta familias rancheando que no tienen para comer, la crisis está en tener medio país sumergido en la pobreza y que no alcanza para comprar los alimentos", dijo el dirigente en declaraciones a El Nueve este miércoles 15/9.