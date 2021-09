Aníbal Fernández: "No hay ninguna crisis interna"

Cuestionado sobre las renuncias de los ministros K y otros funcionarios cercanos al kirchnerismo, agregó:

“Las renuncias en el Gabinete son un muy buen gesto político. Si me preguntan a mi, yo haría cambios antes de la elección del 14 de noviembre”.

"Las renuncias son actos simbólicos, se ponen a disposición del Presidente y el presidente necesita de esas renuncias para ver qué hacer", reiteró.

Además, fue consultado sobre si asistió a la reunión con Alberto Fernández para tratar de ser el puente conductor entre el mandatario y la vicepresidenta, ya que se especula con que la relación está cada vez más tensa.

Y en esa línea, disparó: "no vine a ser conductor de nada".

"No hay ningún quiebre, si ustedes creen que hay un quiebre explíquenlo ustedes", dijo a los periodistas.

Sobre la actitud de los ministros cercanos a CFK y sus renuncias, Aníbal Fernández fue claro: "no hay ninguna crisis interna, esto de las renuncias es un buen esto político, no sé por qué lo hicieron, no me pregunten a mí, pregúntenle a los ministros".

Por último, y consultado respecto a si habrán cambios en las próximas horas dentro del gabinete de Alberto Fernández, Aníbal contestó: "yo no le tengo que preguntar al Presidente si va a hacer cambios, qué se yo si va a haber cambios, pregúntenselo a él".