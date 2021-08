El principal talón de Aquiles es, en cambio, la economía. A la hora de señalar ese "malestar", el comando de campaña reconoce que no alcanza con esgrimir la pandemia para explicar los malos resultados, ya que esta "justifica pero no funciona como excusa".

Como "Objetivo general", el FdT se impone ampliar su presencia es la Cámara de Diputados a la vez que busca mantener la mayoría en el Senado. Para el oficialismo se vuelve vital conseguir las mayorías necesarias en ambas cámaras para avanzar en su agenda de reformas institucionales. Luego señala "objetivos específicos", como superar el 40% a nivel nacional, y un "objetivo estratégico", que es "generar confianza en el rumbo del Gobierno".

El manual de estilo para la campaña del FdT.

Tabúes

En términos de expectativa electoral, el manual reconoce que hay una desventaja del FdT frente a Juntos en el voto potencial. Si bien el oficialismo afirma que supera a la oposición en su base segura (30% vs 23%), esta última lo supera en voto probable (23,5% vs. 12%) y voto posible (11% vs. 7%).

De allí que el documento propone moderar el discurso y evitar temas que resulten irritantes a un electorado que no está dentro de su base cautiva y quiere seducir. Estos temas 'tabú' son justicia, corrupción y política internacional. Por otro lado, la sanción de la legalización del aborto es un tema "ni", que no sumaría ni restaría en la campaña, más allá de que el FdT lo utilizó como bandera de una "promesa cumplida". "Economía, salud, Estado, vacunas, cuidados, ampliación de derechos, ciencia, industria, deuda, producción, exportaciones, inversión pública, trabajo, obras en los municipios,control de precios, mejorar el ingreso, violencia de género, derechos" son, en cambio, los temas en los que sí el oficialismo deberá concentrarse.

En este sentido, el manual también identifica como desafió "persuadir a aquellos que a pesar de estar dispuestos a votarnos todavía no están decididos" y señala como "necesario" estimular la "desconfianza" entre quienes "podrían votar a Juntos por el Cambio pero a la vez rechazan la gestión de Macri". Aun así, advierte que si bien Macri tiene muy mala imagen, y esto es una debilidad de Juntos, hay otros dirigentes de Juntos que están entre los mejores valorados del país y desaconseja atacar directamente al exPresidente, porque "lo volvemos más aceptable para quienes nos rechazan".

'Pifies'

Habrá que ver si a partir de la distribución de estos conceptos se ordena el discurso oficial, que en los 1ros días tras la presentación de sus candidatos se salteó varios de los lineamientos que se establecieron en el manual de estilo.

Por ejemplo, Alberto Fernández abordó nuevamente el tema de la reforma judicial durante el fin de semana y esta vez planteó la revisión de la duración de los mandatos de los magistrados. A contramano de los propuesto en el comando de campaña, el Presidente avanzó en una agenda que genera más rechazos que adhesiones y generó fuertes críticas.

Por otro lado, en apariciones televisivas de candidatos y referentes oficialista fueron recurrentes los ataques a Mauricio Macri, otro de los puntos que el documento oficialista pretende que se modere. La cuenta de Twitter @ContadorMacri hace una recolección de la cantidad de veces que los dirigentes del FdT mencionan al exPresidente, con el objetivo de describir cierta obsesión que el FdT de tiene con él.

