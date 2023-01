Lucio Dupuy: Piden perpetua para las acusadas, las pruebas

Las pruebas, que perjudican a las acusadas, presentadas en el juicio

La autopsia: El especialista Juan Carlos Toulouse reafirmó que el niño falleció debido a una ‘feroz golpiza’ y que presentaba ‘lesiones en varias partes del cuerpo’, que fue víctima de abusos sexuales ‘recientes y de vieja data’, y que presentaba ‘un fuerte golpe que le afectaba la cadera, el glúteo y la pierna, con una data de 7 a 8 días’”. En la misma linea, los médicos dejaron evidenciado que:

Abigail Páez lo pisó con tanta fuerza en su espaldita que, probablemente, le reventó el corazón junto a distintos órganos Abigail Páez lo pisó con tanta fuerza en su espaldita que, probablemente, le reventó el corazón junto a distintos órganos

Las evidencias del abuso sexual: Según los especialistas, Lucio presentaba “signos compatibles con abuso sexual”. En un allanamiento realizado en la casa de las imputadas se hallaron juguetes sexuales, los cuales tenían ADN del niño.

Según los especialistas, Lucio presentaba “signos compatibles con abuso sexual”. En un allanamiento realizado en la casa de las imputadas se hallaron juguetes sexuales, los cuales tenían ADN del niño. Chats entre las acusadas: “Qué no se te vaya la mano que nos vamos a mandar una cagada” escribió la madre a su novia, quien le contestó “Estoy harta. Yo tengo que estar todo el día con este pendejo”, entre otros mensajes que evidencian el maltrato que sufrió.

“Qué no se te vaya la mano que nos vamos a mandar una cagada” escribió la madre a su novia, quien le contestó “Estoy harta. Yo tengo que estar todo el día con este pendejo”, entre otros mensajes que evidencian el maltrato que sufrió. Mentira sobre el robo: Le mintieron a un hombre que intentó ayudarlas haciendo RCP a Lucio justificando que el daño que tenía era porque "habían entrado ladrones" a la casa y le "habían pegado".

Le mintieron a un hombre que intentó ayudarlas haciendo RCP a Lucio justificando que el daño que tenía era porque "habían entrado ladrones" a la casa y le "habían pegado". Los dibujos: El análisis de los dibujos que realizaba Lucio antes de ser asesinado determinaron que a través de los dibujos, Lucio "gritaba su dolor".

El análisis de los dibujos que realizaba Lucio antes de ser asesinado determinaron que a través de los dibujos, Lucio "gritaba su dolor". Mentiras en las instancias indagatorias: Al momento de prestar declaración en el juicio oral, mintieron, asegurando que había sido un día "normal" y que por unas "pataditas en la cola" había muerto.

Al momento de prestar declaración en el juicio oral, mintieron, asegurando que había sido un día "normal" y que por unas "pataditas en la cola" había muerto. Testimonios en el juicio: Uno de los testimonios que resaltaron durante el juicio fue el de una vecina que al momento de escuchar los golpes, llamó a la policia quienes no hicieron nada, y escuchó a las acusadas decirse entre ellas "sacale la ropa y cagalo a palos, dejalo marcado porque lo mato yo".

Uno de los testimonios que resaltaron durante el juicio fue el de una vecina que al momento de escuchar los golpes, llamó a la policia quienes no hicieron nada, y escuchó a las acusadas decirse entre ellas "sacale la ropa y cagalo a palos, dejalo marcado porque lo mato yo". Los ingresos a los hospitales: Entre finales del 2020 y hasta el día de su asesinato, fue atendido decenas de veces bajo las mismas causas: golpes y fracturas en el cuerpo. Ningún profesional sospechó nada.

Un abuelo en busca de justicia

Ramón Dupuy, abuelo paterno de Lucio dialogó con Perfil y brindó su mirada del juicio y de cómo ve venir la sentencia:

+¿Cómo transitan estos días, a una semana de que se conozca la sentencia del juicio por la muerte de Lucio?

–Con muchas ansias que llegue el día 2 para saber la culpabilidad de estas asesinas. Mucha impotencia te da, mucha bronca. Parece que le hubieran agregado horas a los días porque se nos hacen interminables.

+¿La expectativa es que reciban una condena a prisión perpetua?

–Es lo que se merecen, por las pruebas que hay de los gravísimos hechos que cometieron con Lucito.

+En una entrevista usted mencionó que en ocasiones Magdalena Espósito, la mamá de Lucio, les pedía dinero y que eso influía en la comunicación que podían tener con él. ¿Esto era así?

–Nosotros nos dábamos cuenta cuando ella necesitaba plata porque nos ponía en un mensaje: “Lucho quiere hablar con vos”. Entonces le preguntaba cómo estaban, si estaban bien, y ella me decía “no, mirá, no llego a fin de mes, si tenés algo girame”, era así constante. Nos dimos cuenta de eso desde un primer momento, porque cuando terminábamos de depositar la plata, hacíamos la videollamada y automáticamente atendía. Y después queríamos comunicarnos a los diez minutos y estábamos bloqueados de vuelta. Lucito para ellas significaba plata.

+¿En algún momento sospecharon algo?

–Qué ser humano se puede imaginar la atrocidad que hicieron con Lucio. En ninguna mente entran las cosas que le hicieron a Lucito. Nosotros vivíamos a 140 kilómetros, solamente comunicación por teléfono teníamos porque no lo dejaban ver, nos impidieron totalmente el contacto con él. A eso se le suma que estábamos en plena pandemia, no podíamos viajar de pueblo a pueblo.

+La mamá tenía la tenencia desde agosto del 2020, cuando dejó de vivir con ustedes

–Si, y Cristian (padre de Lucio) hacía miles de malabares para llegar a verlo, cuando llegaba a Santa Rosa ella le cerraba la puerta en la cara y no se lo dejaba ver. Le decía “hoy no te lo llevas”. Y no se podía hacer nada, porque bueno, como dijo la jueza inoperante que tenemos acá en (General) Pico, “la madre es la madre y no va a estar mejor que con la madre”. Hoy por hoy yo le preguntaría a la jueza: ¿la madre es la madre y no va a estar mejor que con la madre? Al año y tres meses me lo trajo muerto.

+Se refiere a la jueza Ana Clara Pérez Ballester (titular del juzgado de la Familia y del Menor nº1 de General Pico, La Pampa)

–Si. No hizo su trabajo. Cuando se lo llevaron a Lucio, él tenía su familia materna y paterna acá en Pico. Lucio se crió acá, nació en Pico. No le hizo un seguimiento, no le preguntó dónde lo llevaba, con quién, dónde tenía para vivir, cómo lo iba a mantener. No le preguntó nada la jueza, entonces es una inoperante para su cargo. Nosotros en todo momento peleamos por Lucio, en todo momento lo quisimos traer de vuelta. Pero no se puede, no se pudo.