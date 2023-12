Los Monos: Picante audiencia con amenazas de Ariel Cantero

Esos dos hechos motivaron a que la vinería abroche su contrato y quiera irse. A eso se le sumó que, el 20 de julio de 2021, abrieron fuego contra el gimnasio "La Estación" ubicado en Fisherton, que funcionaba dentro del club debido a que la concesión estaba a nombre de un familiar del involucrado.

Audiencia penal

La audiencia arrancó este jueves, tal lo habíamos anticipado desde Urgente24. Luego de un cuarto intermedio, se retomó hoy en el Centro de Justicia Penal de Rosario y también tuvo en el banco de los apuntados a parientes de Barrios, su hija Paula Bay, su media hermana Julieta Martir, ambas caras visibles del minimarket que se posó en Mendoza y Matienzo, y el tío de su yerno, Ariel Ricardo Dantur, nombre al que pasó a estar el inmueble.

Además, en ese contexto aparecieron Mariana Ortigala junto a su pareja Sebastián Felipe, supuestos testaferros del grupo narco, quienes están detrás de las rejas desde septiembre por cometer perjuicios a pedido de 'Guille' contra el propietario de una agencia de quinielas de la ciudad.

Ortigala quedó bajo conducción del local y también de los terrenos de Funes mientras que Felipe quedó como dueño de la Ranger.

No obstante, en medio de la audiencia ocurrió algo insólito. El jefe de "Los Monos" fue allanado en su celda de Marcos Paz debido a que, según Carbone, al comienzo de esta conferencia vía zoom, había exhibido una nota que decía "Mariana Ortigala, esto es por tu culpa".

image.png ¿A qué juegan 'Guille' Cantero y Mariana Ortigala?

Por su parte, Barrios tomó la palabra y se escudó: "No tengo nada que ver con ninguna balacera. Sólo pido que me dejen en prisión domiciliaria como estoy hace ocho años y nunca incumplí nada. Tengo hijos a cargo, que hacen actividades y van a la escuela. Me necesitan y tiene al padre preso".

Por otro lado, en conferencia de prensa, Rébola hizo alusión a la audiencia e indicó que "Estas situaciones muestran que desde la cárcel siguen trabajado" y comunicó que se solicitó "la prisión preventiva para todas las personas involucradas".

