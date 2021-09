Anoche, el kirchnerismo lanzó sus trolls en Twitter con el hashtag #CristinaNoMiente: "Che pibe, dejá el escritorio del que parece no saliste nunca y meté los pies en el barro. Encerrado en tu burbuja financiera, desconocés la realidad del pueblo trabajador", le sacudieron. Alguno directamente lo insultaron.

Más tarde, el titular de la cartera de Trabajo salió al cruce del su par del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, por FM Radio con vos:

La firmeza depende de las decisiones del Presidente. Si el Presidente considera que un gabinete debe seguir, seguirá, si considera que debe cambiar cambiará. No es necesario hacer gestos ampulosos de presentar renuncias o cosas así, porque la verdad es el Presidente el que decide. No hace falta mandar una renuncia a un diario para que se sepa que tu cargo está a disposición del Presidente

En este sentido, disparó: "La firmeza del Gabinete depende de la decisión del Presidente, no depende de los ministros. Yo participo de aquellos que pensamos que no tenemos un derecho permanente al cargo público. La gente que piensa así está absolutamente equivocada. Es claro y evidente que uno no tiene derecho natural a ocupar un cargo, eso se terminó con la monarquía".

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado oficialista, Hugo Yasky, dijo desde AM La red esta mañana (24/09) que "no corresponde la apreciación de Moroni".

Y se sumó a CFK: "Tenemos subejecución del presupuesto. No vamos a aceptar ningún ajuste en el presupuesto".