Lo anticipamos: Viernes y sábado más cálidos, domingo frío

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSMN_Argentina%2Fstatus%2F1682050993926668289&partner=&hide_thread=false ¿Impasse al invierno? Desde hoy y hasta el fin de semana el viento norte provocará un ascenso de #temperaturas.



Se esperan temperaturas máximas superiores a 20°C en la región de Cuyo y Pampeana, y hasta 32 °C en el extremo norte argentino. pic.twitter.com/Nbi4LxJs7f — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 20, 2023

Cómo estará el clima el fin de semana

Según el pronóstico extendido para la ciudad de Buenos Aires, el viernes llegará con una mañana ventosa y ráfagas entre 42 a 50 kilómetros por hora. Por la tarde cielo mayormente nublado, con una mínima de 12 grados y una máxima en 23.

Sábado: cielos nubosos con lluvias débiles en Buenos Aires al terminar el día. La temperatura mínima será de 13°C, y se registrará a la medianoche, y la máxima de 24°C, a las 15 horas.

Domingo las temperaturas bajarán notablemente, as marcas térmicas oscilarán entre los 8° C y los 16° C con cielo nuboso. Mayormente viento del Sur durante el fin de semana, con rachas hasta 57 km/h el sábado.

Cómo estará la región Centro

Para la ciudad de Córdoba, donde se vota intendente el domingo el Servicio Meteorológico Nacional anuncia subas en las mínimas y máximas para el fin de semana:

Por lo pronto hoy la mínima se elevará hasta los 12º, con una máxima de 26º y cielo parcialmente nublado mientras que el sábado, el registro más bajo será de 18º y el máximo, de 25º. El domingo la mínima será de 12º y la máxima de 20º C.

Como estará el clima en la Patagonia

En la región norte que el más poblada Neuquén, servirá como referencia, las temperaturas rondarán entre los 9° C y 16° C, para el sábado, y entre los 4° C y 9° el domingo. Similares temperaturas tendrá el resto del sector.

La Patagonia sur verá mínimas de -3 grados y máximas en torno de los cero grados con lluvia y alerta por nevadas

image.png

Más contenido en Urgente24:

Las Malvinas vuelven a la campaña electoral: Cafiero vs. Cleverly

Golpe de Ricardo Arriazu a la City: Leliq e histórico superávit

'Infierno' por ola de calor tricontinental: Verano 2024 ardiente en Argentina

USA en alerta: Pfizer destrozada y escasez de medicamentos

La salud de Wanda Nara: Chiche Gelblung desmiente a Lanata