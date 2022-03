Ley de Alquileres: Derogación y sesión especial

Sobre este tema, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ya había considerado necesario "discutir una nueva ley de alquileres que le dé certeza al propietario y garantía y tranquilidad al inquilino a lo largo y ancho del país".

El tema lo había instalado Juntos por el Cambio durante la campaña electoral de 2021 y lo recogió también el presidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación el 1ro de marzo pasado, donde reclamó revisar la norma.

Pedido de sesión especial

El lunes 21/3, el titular del bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Mario Negri y adelantó el pedido de una sesión para derogar la Ley de Alquileres que sería el 4 de abril.

“No sabemos si el oficialismo se sumará o no, pero parece que no tienen ninguna intención de modificar o derogar esa ley”, señaló en declaraciones a Radio Rivadavia, donde también remarcó que Juntos por el Cambio va a pedir la urgente conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo: “Está paralizado el Congreso, van 102 días sin comisión de seguimiento de los DNU, cuando todas las semanas meten un decreto. A eso se suma que no están constituidas las comisiones en la Cámara, y una pelea política por el poder en medio de una inflación galopante. Es muy peligroso”.

