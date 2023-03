"Lawfare": Cristina Kirchner se refugia en el Grupo Puebla

De esta manera la vice se sirve del apoyo de los máximos referentes “populistas” o de Izquierda de la región para refugiarse y nutrir su embestida contra la justicia. La expresidenta entiende que está “proscrita” a pesar de que la agenda mediática y política vive de ella.

Según el sitio web oficial del Grupo Puebla, al cierre de la actividad, se presentó el libro “Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en Argentina”, una publicación conjunta de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales (ELAG), el Grupo de Puebla, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, (CLAJUD), y el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

El libro contiene textos escritos por: José Luís Rodriguez Zapatero, Baltasar Garzón, Gisele Ricobom, Silvina Romano, E. Raúl Zaffaroni, Gerardo Pisarello, Elizabeth Gómez Alcorta, Carol Proner, Virgilio Hernández Enríquez, Marcelo Maisonnave, Larissa Ramina, Charlotth Back, Adoración Guamán, Pedro Estevam Alves Pinto Serrano, Emilio Camacho, Juarez Tavares, y Ernesto Samper.

Exponentes

El súbdito de CFK, Oscar Parrilli participó del acto y lanzó, mostrando lealtad a su jefa: “No es ni justicia divina, ni justicia independiente, ni justicia democrática la que hoy persigue a Cristina".

También algunos utilizaron el encuentro para consolarse entre ellos mismos por ser víctimas del “Lawfare” como el expresidente de Ecuador Rafael Correa. "Sufrimos la ingratitud, hay mucho dolor humano. Pero lo volveríamos a hacer una y otra vez".

image.png Rafael Correa en el CCK respaldó a Cristina Kirhcner.

"Tengo 51 acusaciones e investigaciones penales". Apuntó a un eje mediático ("por la repetición llega el convencimiento") y otro judicial. También cuestionó las denuncias y las causas que afronta en su país. "Si yo hubiera podido volver a Ecuador, Lasso jamás habría sido presidente".

Además opinó que la persecución política y judicial traspasa la fronteras y es regional: “No hay casualidades en América Latina. La persecución contra liderazgos progresistas en la región tampoco lo es. El lawfare es una estrategia regional".

Baltasar Garzón calificó de "aberración jurídica" la condena contra Cristina Kirchner; para la jurista hispanoecuatoriana Adoración Guamán la situación de CFK constituye un “ Caso emblemático de violencia machista”.

"La violencia contra la Vicepresidenta CFK llegó al extremo de un intento de magnicidio, un síntoma muy determinante del debilitamiento democrático. Violencia política misógina".

Discurso de CFK

Envalentonada por el apoyo de los referentes de Izquierda latinoamericanos y los gritos del público, CFK agradeció el fuerte respaldo y expresó:

"Las sentencias se escriben en los medios de comunicación y después un juez o un fiscal suscribe la sentencia. Eso es el lawfare. Es la criminalización de una parte de la política. El lawfare inunda toda la región. Todo las persecuciones tiene que ver con la economía".

"Este lawfare que inunda a la región fue precedido por otros instrumentos previos. Durante al Doctrina de Seguridad Nacional, las FFAA cumplieron en todas la región el rol de interrupción de los procesos que hoy se llaman populistas y que toda la vida fueron democráticos, populares y nacionales".

En el cierre aclaró: "No me interesa si me van a condenar". "No me interesa si me van a meter presa, sino que volvamos a generar un orden constitucional que las garantías no sean cartón pintado. Se puede hacer, porque una vez lo hicimos. Y porque lo hizo el peronismo en el siglo pasado", exclamó en medio del cántico infatigable "Cristina presidenta, Cristina presidenta".

