La ministra anunció que le aplicaron a Rafael Di Zeo restricción nacional para todo evento deportivo

En su presentación, el Poder Ejecutivo Nacional sostuvo: “esta vorágine de amenazas hacia la integridad física de las autoridades se hacen extensivas al personal del programa afectado al control de los accesos”.

En mayo pasado, Patricia Bullrich aplicó una medida similar contra Di Zeo

Ocurrió tras incidentes registrados en Córdoba, cuando se identificó que hinchas de Boca Jrs portaban armas cargadas en la previa de la semifinal del torneo de AFA contra Estudiantes de La Plata.

La ministra dijo en LN+ (Comunidad de negocios) que el jefe de la barra de Boca “quiere hacer lo mismo que las bandas que dominaban el territorio en Rosario. A estos mafiosos les vamos a hacer la guerra”.

"Si Di Zeo quiere ir a la guerra, vamos a ir a la guerra".



La ministra Patricia Bullrich se refirió a la amenaza del barra de Boca y afirmó: "Estamos combatiendo a las organizaciones criminales y las mafias".





En Santa Fe, las bandas narcotraficantes querían que rigieran las leyes de la mafia. Ahora, eso ya no ocurre. Lo que dice Di Zeo es que él quiere ser el garante del manejo dentro de la cancha.

Finalmente, Bullrich ironizó sobre los dichos de Di Zeo para “llegar a un arreglo o pacto”.

“¿Un arreglo? Conmigo un arreglo, no existe. Él, de alguna manera, lo que plantea es que si las cosas no se hacen como él dice, vamos a la guerra. Esa es la condición por la que soy ministra de Seguridad, para combatir, no para ser condescendiente con estos señores, con estas barrabravas, sino para combatirlas con todas las fuerzas”.