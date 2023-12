La izquierda agradece la frivolidad de Patricia Bullrich

A falta de Marra, irrumpió José Luis Espert para provocar a la izquierda. Les postea "Bala" y ellos, adolescentes eternos, enloquecen. Él fue el promotor del ingreso de Javier Milei a la política como candidato a diputado nacional en CABA, luego ocurrió una pelea feroz -Urgente24 entrevistó alguna vez a la diputada nacional Lilia Lemoine, quien estuvo con Espert pero se quedó con Milei, y su relato fue terrible para con Espert-. Buscando su destino, Espert estuvo con Horacio Rodríguez Larreta y ahora ha regresado a Milei. Él ya es casi un Guillermo Patricio Kelly del siglo 21.

2 provincias administradas por partidos políticos distintos -San Juan (JxC) y Buenos Aires (UxP)- han informado que no adhieren al Protocolo de Bullrich. Es un problema para el Presidente de la Nación porque él avaló ese conjunto de deseos. La Provincia de Santa Fe todavía duda porque Rosario no depende de un Protocolo sino de una decisión política que la sociedad rosarina, cómplice, no quiere tomar. Mucho menos el inútil de su alcalde Pablo Javkin, reelegido por una negociación entre referentes, de la que él ni siquiera participó.

Mamarracho

"El que corta no cobra" tiene dificultades con la legislación. Alejandro Gil Domínguez dice que tanto el Protocolo de Patricia Bullrich como el anuncio de la discípula del productor teatral Diego Kolankovsky devenida en superministra social, Sandra Pitovello, padece de supuestos falsos. La protesta pacífica tiene asidero constitucional. Habría que desmadrar la protesta para que se vuelva reprimible.

Todos saben que la marcha puede ser el último evento contestatario hasta febrero 2024 ya que en enero, pese a la crisis, todos planifican vacaciones.

El oficialismo apuesta por una movilización muy acotada, lo que sería una victoria importante luego de tantas derrotas. La izquierda pretende una gran movilización para cerrar el año dejando atrás el sinsabor electoral.

En el medio, la clase media golpeada por los precios y el dólar, sin respuesta a su reclamo de más seguridad, presenciando el 'circo beat' de la Argentina en el altar del sacrificio.

