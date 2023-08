La Elección de la Supervivencia: Mucho nerviosismo

Un economista podría afirmar que eso es reorganizar la pirámide de precios relativos, tan distorsionada desde los congelamientos dispuestos por Néstor Kirchner.

nerviosismo2.webp En los comandos de campaña domina el nerviosismo. Aún en aquellos territorios donde la continuidad no parece estar amenazada.

'Efecto Rebote'

Massa prefiere argumentar que "no es momento de cambiar el caballo en el medio del rio”. Y otra vez luce un optimismo que impacta acerca del futuro de la Argentina. En esta demostración de confianza debe estar la explicación de por qué él insistió tanto en ser candidato a Presidente cuando varios le aconsejaban no participar para entonces convertirse en el jefe de la renovación del espacio. Pero Massa eligió otra estrategia. A él se le reconoce cierta osadía que explica la aceptación de este presente tan complejo, con una evidente apuesta al 'efecto rebote' posterior.

Tanto Sergio Massa como Horacio Rodriguez Larreta apuntan a recolectar al votante que hoy forma parte de la 'minoría silenciosa'. Los ruidosos y los politizados coinciden: en la oposición eligen a Patricia Bullrich. Por su parte, Javier Milei sigue firme en sectores enojados con la política pero también en aquellos desentendidos de la misma. Entre los desinformados, hay un dato que no se les escapa y es la propia candidatura del economista. Por encima del resto, hay quienes siguen pensando que CFK se presenta y preguntan qué se vota en Agosto.

Es el gran riesgo de estas elecciones para todos los que aspiran a ser elegidos consiste en que se hace muy difícil medir y, a la vez, tomar la temperatura electoral. El bache que ellos mismos construyeron durante estos años consiste en que les hace comer las uñas ahora por la incertidumbre, el 'efecto sorpresa'. Con un agregado que impacta en los territorios: no hay un sólo referente nacional que despierte más simpatías que rechazos.

Por eso, no fue casual que, durante una reunión de intendentes de Unidos por la Patria, el micrófono pasara de mano en mano sin que ninguno tomara la palabra. Al mismo tiempo, se mostraban en voz baja las pantallas de los celulares con las encuestas en sus territorios. Los números se repiten mas o menos en todos lados: la formula nacional y provincial está por debajo de las candidaturas locales. Y en algunos casos, en distritos que vienen de sacar el 60% de los votos en 2019 ahora apenas rozan el 40%. ¿La mutación de votos se fue a Juntos por el Cambio? No. Son quienes aún reflejan las encuestas, y también los indecisos. Hasta ese rubro se hizo difícil de proyectar ya que el indeciso quizá se transforme en ausente. El nivel de participación es otro tema de preocupación. Pero, mayormente, lo es para las oposiciones o los que no manejan las estructuras.

No es casualidad que Javier Milei insista que la única forma de cambiar la realidad es yendo a votar y no quedándose a en la casa enojados frente al televisor. Interesante es cómo definió un intendente del conurbano las posibilidades del economista en términos prácticos. “Cuando surgió Cambiemos, debía pelear en los territorios contra una estructura grande y aceitada como la del peronismo, pero ahora Javier Milei como tercera fuerza tiene que enfrentar a 2 estructuras experimentadas y con caja”. Se refiere a Unión por la Patria y Juntos por el Cambio.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhoraciorlarreta%2Fstatus%2F1686888417588629506%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Los santacruceños sueñan con un futuro mejor, pero lo que reciben es maltrato y abandono. La educación es un desastre; hay paros, los chicos faltan a clase y no tienen los conocimientos suficientes. Como si fuera poco, el consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes es cada vez… pic.twitter.com/aYYl92teD6 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 2, 2023

Sin territorio no hay paraíso

Entre ambas coaliciones se disputan la continuidad vs. la alternancia. De arriba hacia abajo. Para los intendentes del PRO, la puja local es a todo o nada. Para ellos, octubre es la final de lo que comienza el 13/08. No tienen empacho en repartir todas las boletas habidas y por haber de candidatos nacionales. Primero está la subsistencia local. Sin territorio no hay paraíso.

Lo mismo le pasa a los jefes comunales del peronismo. En las PASO, salvo donde no se juegan internas como Tigre, Hurlingham y La Matanza, el resto hará un “delivery” muy puntual. Si le piden la boleta de Patricia Bullrich, la de Javier Milei o la de Rodríguez Larreta, la entregarán junto a la propia. Será, más que nunca, un voto a pedido.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJuanZabaletaOK%2Fstatus%2F1686898769634160641%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false El gobernador @Kicillofok descentralizó recursos y nos empoderó a los intendentes. Eso nos permitió tener un nuevo Centro de Monitoreo y tres nuevos Centros de Salud.



No hay modelo de municipio si no hay modelo de país y de provincia.



La boleta tiene que ir completa a la urna. pic.twitter.com/wyd1xKJOKc — Juan Zabaleta (@JuanZabaletaOK) August 3, 2023

No le sacarán el cuerpo a Sergio Massa. Lo conocen más obsesivo que todos ellos. Y saben que, de irle bien, todo quedará registrado para lo que viene. No hay que perder la perspectiva de lo otro que, además, se juega en esta elección: el posible alumbramiento de nuevos liderazgos que dejen atrás a CFK y a Mauricio Macri.

“Si gano, me pongo al frente de la reconstrucción del peronismo”, promete uno de los intendentes que tiene la batalla interna más caliente del Gran Buenos Aires. La mirada se posa sobre el municipio de Hurlingham. Allí, las encuestas muestran que el intendente, Juan Zabaleta, corre con ventaja frente al candidato de La Cámpora, Damián Selci.

“La Cámpora no tiene buena prensa en la gente. Te da un piso pero te pone un techo”, argumentan los conocedores del termómetro barrial. Es colosal el despliegue de recursos que hace la organización liderada por Máximo Kirchner. En La Matanza, esas mismas encuestas que revisan tanto Massa como CFK le dan ventaja al intendente Fernando Espinoza. La gran incógnita está en Tigre. Si la guía es el mismo encuestador de las anteriores, Malena Galmarini sería la ganadora. En las oficinas de Julio Zamora sostienen lo contrario.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FZamoraJulio%2Fstatus%2F1686854326277328896%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Tuve un encuentro con el Movimiento Evita y la UTEP, donde reafirmamos nuestra voluntad de continuar militando juntos por la comunidad de vida que queremos para Tigre. ¡Gracias por su apoyo!#TigreEsMiVida #MeQuedoAquí pic.twitter.com/oURDCwL7oO — Julio Zamora (@ZamoraJulio) August 2, 2023

Así como Sergio Massa cree tener votos silenciosos en sectores pymes, comerciales y empresariales, Horacio Rodriguez Larreta piensa lo mismo.

“Quien vota a Horacio lo piensa mucho, el voto a Bullrich es más impulsivo”,explica un sociólogo que prefiere no publicar su nombre. Es la gran incógnita que se cierne por estas horas: si, al final del camino predominará el centro en vez de los extremos. Ante la duda, nadie quiere quedar mal parado. Y el festival de combinaciones ya se ha iniciado. De lo contrario, los invito a darse una vuelta por el apasionante mundo del conurbano bonaerense. Allí, donde se definirá, una vez más, la elección nacional.

--------------------------

Más contenido de Urgente24

Mauricio Macri echa leña a la interna de JxC: Durísimo contra Vidal

Ojo UxP: Juan Schiaretti competitivo con Llaryora como motor

Grabois se reunió con Stanley pero aclara que no es "perrito faldero"

Tigre, motivo de puja entre CFK y Sergio Massa