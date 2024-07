Karina Milei y Victoria Villarruel: breve tregua en Sociedad Rural en medio de su guerra de egos

“Cortito, como beso de marido” dijeron entre risas los hombres de campo. Hubo también un brevísimo abrazo. Duró un instante.

Aquí, Villarruel cerró sus ojos, sabiendo que en esos microsegundos estaban estallando decenas y decenas de flahses sobre sus figuras.

image.png "Cortito, como beso de marido". Poco afecto entre los integrantes de la fórmula presidencial

Como contrapartida, Milei le dedicó un instante màs tarde una gran sonrisa a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y un cálido saludo a la periodista Cristina Pérez, esposa del ministro de Defensa, Luis Petri.

Fue el primer encuentro en público entre los integrantes del binomio presidencial tras el tuit "no feliz" de la vicepresidente sobre los cánticos racistas de la Selección Nacional de Fútbol.

Villarruel no quiso subirle el precio a la polémica de los posteos: "Paso por alto y no me ofendo” señaló.

image.png Tomá mate!!! Victoria Villarruel se robó las miradas con su look gauchesco y argentino

La incómoda situación nos trajo a la memoria algunas fotos icónicas relacionadas con políticos y periodistas de la Argentina.

Diego Maradona extendió su mano, el "pelado" Díaz lo ignoró

Fue un partido histórico, el último de “pelusa” como jugador profesional. Nada menos que un súper clásico.

Se disputó el 25 de octubre de 1997, luego de que el “pibe de oro” cumpliera 21 años desde su debut en Argentinos Juniors.

El capitán de Boca, antes del inicio del match, se acercó al banco de River Plate y extendió su mano derecha hacia Ramón, con quien compartió gloria y peleas. El DT millonario inclinó su cabeza hacia la cancha, tuvo una mirada esquiva, pero aceptó estrechar las diestras.

Llevaban 15 años sin hablarse pero Diego reconoció un gesto de Ramón en defensa de cuestiones gremiales de los jugadores.

El 10 dejó la cancha en el entretiempo y fue reemplazado por Juan Román Riquelme, su sucesor en el xeneise y la selección nacional.

Maradona y Díaz campeones mundiales juveniles juntos en Japón 1979, participaron del mundial 1982 en España y también defendieron en conjunto los colores del Napoli.

Pero, luego se enemistaron y se dice que Maradona lo dejó fuera de dos mundiales (México 86 e Italia 90).

Carlos Bilardo jamás convocó al "segundo riojano más famosos" en los ocho años que fue el entrenador, a pesar de los buenos rendimientos que el delantero argentino tenía en Europa. Era goleador del calcio jugando para el Inter de Milán, cuando los italianos aceptaban solamente 3 extranjeros por escuadra.

Además, el presidente Carlos Menem pidió a gritos por la presencia de su comprovinciano en 1990.

Cuestiones de polleras: Maxi López no saludó a Icardi

Maximiliano López y Mauro Icardi eran amigos y compañeros en la Sampdoria, en el fútbol italiano.

Pero, en una visita a la casa del blondo goleador, el rosarino se enamoró de Wanda Nara (madre de tres hijos de Maxi) y la vida de los tres cambió para siempre.

Como es lógico imaginar, la relación entre el trío se rompió por completo.

Por ello, en un duelo a puro morbo, todos estaban expectantes a lo que sucediera entre ambos artilleros cuando se produjo el cruce entre la Sampdoria de López y el Inter de Mauro.

En la previa, hubo un "no saludo" de Maximiliano y luego Mauro "se vengó" al marcar un gol mientras que el ex River sufrió tras malograr un penal.

¿Estaba nervioso Maxi por lo extra futbolístico?

Más tarde, el punta del “nero azzurro” anotaría un segundo tanto y sería reemplazado en medio de insultos por parte de los hinchas de su ex club genovés.

Para la historia, el desplante de Cristina a Mauricio

Ocurrió el 10 de diciembre de 2019, en la jura como presidente de Alberto Fernández y de CFK como vicepresidenta de la Nación.

Años más tarde, durante la presentación del libro “Sinceramente” en Cuba, Fernández de Kirchner reconocería:

Me parecía un gesto de hipocresía cuando me extendió la mano, debo ser sincera. No es que puse esa cara, ¡me salió! Pero, voy a explicar por qué. Cuando me extendió la mano por un instante pensé en no dársela.

El día que Marcelo Bielsa fue más “loco” que nunca

Tras el mundial de Sudáfrica de 2010, en el que “La Roja” llegó a octavos de final, el presidente trasandino Sebastián Piñera ofreció un homenaje al plantel en la Casa de la Moneda.

Saludó uno a uno a los jugadores y al cuerpo técnico pero, al principio, el entrenador rosarino evitó darle la mano. Saludó uno a uno a los jugadores y al cuerpo técnico pero, al principio, el entrenador rosarino evitó darle la mano.

Como se sabe, la familia Bielsa está muy politizada y no comulga con la derecha y la centro derecha. El hermano Rafael, abogado, fue canciller en la presidencia de Néstor Kirchner.

La hermana arquitecta María Eugenia fue la primera vice gobernadora de la provincia de Santa Fe.

¿Cómo terminó el encuentro de Piñera y Bielsa?

Con desgano (y ante la presión del mandatario) el orientador futbolístico sólo le estrechó la mano.

Al ser consultado sobre lo sucedido, Marcelo explicó que el había entendido “ la invitación perseguía objetivos diferentes y no políticos”.

Piñera también se refirió al momento que protagonizaron y apuntó duramente contra el entrenador argentino.

Me pregunté qué hacer. Y no, estamos en La Moneda, yo soy el presidente y por tanto él tiene que saludar al presidente, al desgano, pero lo hizo.