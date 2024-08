Kamala Harris y Donald Trump se dividen triunfos en estados claves según el Washington Post

El ex presidente de la Unión asegura que ya debatió en CNN (también adversa a su figura) y que por lo tanto deberían buscar una señal neutral o bien enfrentarse en la ultra derechista Fox News.

¿A qué le teme el casi octogenario candidato? A que los micrófonos no están silenciados. Trump propone un sistema al estilo "walkie talkie". En otras palabras, mientras un contendiente habla, él otro está obligado a callarse, no puede interrumpir.

Por el momento, no se lo han garantizado y eso genera alguna duda sobre una eventual ausencia del millonario. Por su parte, Kamala no suele hacer conferencias de prensa, prefiere las entrevistas pautadas con entrevistadores conocidos.

Será un choque de "planetas" con rating global asegurado.