Por su parte, el senador nacional Luis Juez (Pro) manifestó que “pedir juicio al presidente no resuelve nada". "No es prudente pedir la destitución del presidente en estos momentos porque no ayuda, no resuelve nada y sería dejarle servido el poder a Cristina Fernández de Kirchner”, justificó.

En cambio, diputados de Juntos por el Cambio impulsan una "moción de censura" contra Juan Manzur. “Tenemos que hacer cosas, sin caer fuera del marco normativo, que hagan llamar la atención del Gobierno”, explicó Gerardo Milman, quien presentó este proyecto junto a Cristian Ritondo y otros diputados del bloque.

Según el diputado de Juntos por el Cambio, “el jefe de Gabinete de Ministros es quien representa al Gobierno ante la Cámara de Diputados y no puede distanciarse del vergonzante enfrentamiento de egos que se produjo desde las PASO del 2020 hasta nuestros días. Este vacío de poder que provocaron solo trae deterioro del tejido social y de toda la economía de nuestro país”.

https://twitter.com/gmilman/status/1551605900942745607 Hoy ingresó el proyecto de Moción de Censura contra el Jefe de Gabinete. Manzur no solo falló como dirigente político, sino que también falló como administrador de la cosa pública. En 10 meses de gestión no fue capaz de coordinar a 22 ministros para que asuman un rumbo claro. pic.twitter.com/UeHITPKfFE — Gerardo Milman (@gmilman) July 25, 2022

Qué es la 'moción de censura'

La moción de censura está contemplada en el artículo 101° de la Constitución Nacional que establece el mandato para que el jefe de Gabinete concurra todos los meses al Congreso y además establece que “puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras”.

“Manzur es simbólicamente quien representa al Gobierno frente a la Cámara de Diputados”, señaló Milman en declaraciones a Radio Rivadavia, y recordó que esta herramienta constitucional “no tiene antecedentes de haber sido usada”.

El legislador explicó la diferencia con el juicio político, para cual se “necesitan dos tercios de la cámara, una situación que por la propia composición hoy se vuelve abstracta”. Mientras que la moción de censura, para interpelar al funcionario, abre “la posibilidad de un mecanismo que resulte efectivo”.

“Tenemos que hacer cosas, sin caer fuera del marco normativo, que hagan llamar la atención del Gobierno, que hagan que cambie, que tome otras decisiones y que, sin son incapaces de tomar otras decisiones en el sentido de que la gente deje de sufrir, bueno, lo admitan, y ellos mismos tomen los recursos que la Constitución Nacional les otorga”, expresó Milman.

Además, resaltó que para votar esta moción “se necesitan 129 diputados”, un número que Juntos por el Cambio junto a otros bloques de la oposición han conseguido en distintas oportunidades. “Es un número mucho más posible que los dos tercios que establece el juicio político”, insistió.

Cabe recordar que desde que asumió, el 20 de septiembre de 2021, Manzur todavía no asistió a la Cámara de Diputados a brindar un informe de gestión. Sí lo hizo el pasado 2 de junio al Senado. Sin embargo, el viernes pasado, el jefe de Gabinete envió una nota a Sergio Massa en la que confirmó su disposición para asistir durante el mes de agosto.

