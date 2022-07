Guillermo Moreno enterró a Alberto: "Esto está terminado"

"Ahora le están echando la culpa a Martín Guzmán, pero eso es una pavada porque nada de lo que se discutió fue privado y el documento final es público. La hiperrecesión, que es lo que intentó la ministra con el ajuste ortodoxo, se le puso difícil. Me parece que no tiene la espalda que tenía Menem cuando decía 'ramal que para, ramal que cierra' o 'vamos a operar sin anestesia y hasta el hueso'", dijo el exfuncionario peronista.

"No pierdas la esperanza de que se arme un gobierno peronista incluso en el corto plazo", se ilusionó.

image.png Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior, quien de entrada se manifestó en contra de la candidatura de Alberto Fernández como presidente.

Sobre la crisis política del gobierno del Frente de Todos, Moreno graficó que "el tema del transporte es sintomático: dejaron de darles los subsidios y les pararon el transporte; ahora aumentaron el 40% pero igual tuvieron que seguir con los subsidios".

Entonces, te quedaron los usuarios enojados por el aumento, los empresarios enojados porque no les alcanza y Batakis enojada porque tiene que seguir con los subsidios. Y estamos hablando del transporte, que no es lo más importante si querés bajar el peso de los subsidios Entonces, te quedaron los usuarios enojados por el aumento, los empresarios enojados porque no les alcanza y Batakis enojada porque tiene que seguir con los subsidios. Y estamos hablando del transporte, que no es lo más importante si querés bajar el peso de los subsidios

"Si no inventan algo este fin de semana, va a ser una semana compleja la que viene, en términos de abastecimiento. Por lo tanto, se van construyendo los elementos ordenadores de un final que uno plantea dentro de la ley y el orden", había adelantado.

Lo único que hay es la asamblea legislativa. No hay medida posible que resuelva esta situación. Hay que cambiar el gobierno dentro de la ley y el orden. Hay que construir los consensos detrás de ese nuevo gobierno y eso se construye en la legitimidad de la elección. Y hay que generar un espacio de mancomunión con otras fuerzas políticas Lo único que hay es la asamblea legislativa. No hay medida posible que resuelva esta situación. Hay que cambiar el gobierno dentro de la ley y el orden. Hay que construir los consensos detrás de ese nuevo gobierno y eso se construye en la legitimidad de la elección. Y hay que generar un espacio de mancomunión con otras fuerzas políticas

"Ahí viene la propuesta de Eduardo Duhalde sobre los órganos de gobierno porque, entonces, unos pueden controlar y otros pueden ejecutar. Eso está bien para que vos no tengas el gobierno y tires la casa por la ventana para ganar la elección próxima con el plan platita y todas esas tonterías. Es decir, administrar los recursos, estabilizar la macro y que la cancha sea pareja para todos", profundizó. Sobre el cierre, lanzó:

Acá lo que está en peligro es la Patria y es muy complejo saber adónde vamos a terminar. Si no ordenamos esto, o es Aldo Rico o es Juan Grabois Acá lo que está en peligro es la Patria y es muy complejo saber adónde vamos a terminar. Si no ordenamos esto, o es Aldo Rico o es Juan Grabois

