Jubilación a los 55: fin político, dudoso financiamiento y extraña unanimidad

¡Como si al país le sobraran ingresos! En ese sentido toda la legislatura fueguina parece que aprobó que el estado meta mano en el sector privado para solventar gastos públicos selectivos. En cierta forma es un sistema de jubilación de privilegio porque con el aumento de las contribuciones patronales se mete con el empleador privado para que este contribuya a que los empleados públicos se jubilen antes.

Además es muy extraño jubilar a las personas con 55 años de edad que pertenecen al estrato de la población activa en un contexto de revolución científica y tecnológica que permitió prolongar la esperanza de vida.

Supuestamente la Ley se aprobó en un estado de “emergencia previsional” en la provincia. En ese sentido determina que “para el caso de insuficiencia de fondos para el pago de las prestaciones previsionales”, como ha ocurrido en los últimos años, el gobierno local “garantizará y transferirá a la Caja de Previsión Social las sumas necesarias para el pago de la totalidad de las prestaciones en tiempo y forma” y posteriormente accionará para recuperar esos recursos.

Pero sigue sin quedar bien en claro de donde sale el dinero del gobierno para solventar ese monstruoso gasto público en caso de escasez de fondos. ¿Aumentarán impuestos, crearán nuevos? ¿Seguirá metiendo mano en el sector privado? ¿Cómo se sostendrá el sistema?

Fin político y dudoso financiamiento

Según pudo saber el diario La Nación, la discusión se inició a partir de una promesa de campaña del gobernador Gustavo Melella al gremio docente, su aliado político, y por el reclamo de otros sindicatos se ideó una reforma amplia del sistema jubilatorio que incluya a todos los sectores.

Sin embargo, la reforma previsional podría tener explicación electoral de cara al 2023 y ser un mero fin político del gobernador Gustavo Melella pensando en su reelección. En esa línea el debate en la legislatura fueguina se llevó a cabo incluso en la comisión de Legislación presidida por Federico Greve (de FORJA, el partido por el cual Melella accedió a la gobernación) y con la representación de todos los bloques. Cabe aclarar que FORJA proviene de la UCR y fue fundado en 2008 por las coaliciones electorales Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana (ambas kirchneristas).

Lo que empezó como una reforma al régimen jubilatorio docente se extendió a toda la administración pública, por presión de las diferentes centrales gremiales.

El gobernador celebró la aprobación: “Gracias legisladores y legisladoras por haber actuado a la altura de las circunstancias, legislando para ampliar derechos y, como en este caso, restituirlos”, escribió en su twitter.

Gracias legisladores y legisladoras por haber actuado a la altura de las circunstancias, legislando para ampliar derechos y, como en este caso, restituirlos. — Gustavo Melella (@gustavomelella) November 1, 2022

Lo extraño es que la discusión comenzó en 2013 en anterior gobierno provincial de Fabiana Ríos en el que jubilados fueguinos cobrarán los haberes no solo con demoras porque la caja estaba “vaciada” sino a través de un amparo mediante asesoría legal pagada, según recordó Patricia Blanco, vocal por los jubilados en la Caja de Previsión fueguina al diario La Nación.

¿Cómo se pasó de esa caja “vaciada” a prometer una garantía de “las sumas necesarias para el pago de la totalidad de las prestaciones en tiempo y forma”, cómo describe el proyecto? ¿De dónde saldrán los fondos para que la Caja sea sustentable?

En 2016 durante el gobierno de la peronista Rosada Bertone hubo cambios en la Ley que elevaron la cantidad de aportes a 30 años e impusieron una tabla que se fue modificando cada año para que en el 2035 los fueguinos, sin diferencia de género, se jubilaran con 60 años de edad y 30 de aportes. “En tanto que para el cálculo del haber se tomaban los salarios de los últimos diez años, en lugar de los últimos 24 meses como era previo a 2016”, detalló el diario.

3 años después, Melella ganó la gobernación con promesas de una nueva reforma y una alianza de fuerzas que incluyó al poderoso gremio docente.

Pero también es curiosa la extraña unanimidad en la Legislatura. El legislador Federico Sciurano, del bloque UCR Juntos por el Cambio declaró semanas atrás ante LA NACION: “Si la situación económica no está garantizada, no sería prudente tomar una decisión, particularmente, por la experiencia vivida en Tierra del Fuego”. Y agregó que no estaba de acuerdo en financiar el sistema “cargando con impuestos a una actividad privada hoy, ya de por sí, muy golpeada”.

Es necesario recordar que el voto fue unánime, ¿Qué lo movió al legislador a votar el proyecto que fija considerables aumentos en las contribuciones patronales (que paga el empleador) ante una economía que continúa igual de mal?

