Juan Manuel Urtubey se despegó del Frente de Todos

Urtubey este martes por Radio Perfil insistió con su posición justicialista lejana al kirchnerismo y su convicción de que el movimiento nacional y popular va más allá que el Frente de Todos:

Pretender achicar el peronismo a lo que ha planteado el kirchnerismo en los últimos años es no entender lo que significa el peronismo en Argentina. Creo que, en alguna medida, el peronismo ha pretendido, y pretende llevarlo, a un lugar que no nos corresponde.

Según sus declaraciones, Juan Manuel Urtubey confía en la permanencia del Partido Justicialista en el país: “el peronismo es algo que va a sobrevivir a los distintos personalismos. El justicialismo fue sobreviviendo a los personalismos inclusive del propio Perón”. Sin embargo el exgobernador salteño olvidó aclarar que el peronismo auténtico siempre será personalista, y sobrevivirá en la medida en que un nuevo líder conduzca el partido y se apropie de él. También advirtió que la lógica de la confrontación propia del kirchnerismo sólo “funciona” para ganar elecciones pero no para gobernar.

Recordar que Urtubey ya se había presentado en el pasado como una tercera fuerza mediante Consenso Federal, coalición política creada junto a Roberto Lavagna apoyada por un amplio sector del peronismo no cristinista para las elecciones presidenciales del 2019. De este modo, no sorprende que nuevamente se haya exhibido como un dirigente antigrieta y conciliador. Ni macrista ni kirchnerista.

"La lógica de la confrontación la ocupan el kirchnerismo y el macrismo. Yo nunca me voy a enganchar en eso", dijo, y agregó: "La reconstrucción de Argentina requiere de mucho más diálogo y menos confrontación".

Cumbre del PJ en Mendoza

image.png Juan Manuel Urtubey junto al Ministro del Interior "Wado" de Pedro y la senadora Anabel Fernández Sagasti en la Cumbre del Pj en Mendoza.

En un intento de mostrar “Unidad y futuro para el 2023”, las distintas columnas peronistas, muchas sometidas al Frente de Todos se reunieron en Mendoza para fortalecer la imagen del partido.

Al evento asistieron los ministros Eduardo “Wado” de Pedro y Gabriel Katopodis, los gobernadores Axel Kicillof y Sergio Uñac y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; entre muchos otros.

