Javier Milei polariza para quedarse con los votos del PRO y ganar aire

¿Aguanta? La pregunta es, por estas horas, la más recurrente. No hace falta explicar a qué ni a quién nos referimos. La reaparición de Cristina Fernández de Kirchner con un texto extenso equivalente a sus interminables cadenas nacionales de radio y TV, o las presentaciones de su libro 'Sinceramente', dejaron la posibilidad de varias conclusiones. Por un lado, la extrema polarización del escenario político argentino, y su continuidad, pueden darle un aire adicional a Javier Milei al apropiarse de los votos del PRO. Agitar la idea que podría no terminar su mandato genera el efecto contrario. Aún entre quienes no están muy contentos con el andamiaje hasta aquí.