Javier Milei: "Encontré un país saqueado"

Otro de los titulares que reafirmó en ese encuentro fue: "las empresas públicas que dan pérdidas"

“Las empresas públicas las vamos a cerrar todas. Porque dan pérdida. En la TVPública hay gente con sueldos estrafalarios y muchos empleados, más de los que se necesitan. La agencia Reuter tiene 250 empleados en todo el mundo, Télam tiene 1000 solo en la argentina. No podemos regalar la plata en sueldos de gente que sobra, porque hay que darle de comer a los más necesitados, los niños pobres. Se las daremos a los empleados, y que se arreglen. En este DNU que enviamos, convertimos a todas las Sociedades del Estado en Sociedades Anónimos. Y hay también una clausula, antiboicot, para que, si no las quieren los empleados, no las puedan tirar para abajo económicamente, para venderlas baratas”.

Corolario de las reflexiones, expresó: “La gente pondera que se le diga la verdad, todos sabían que íbamos a ajustar, y eso hicimos en los primeros días de Gobierno, era lo que había que hacer para sincerar toda la inflación reprimida durante cuatro años. Para eso el 58% de los votantes me eligieron. Soy el Presidente más votado y más joven de la historia. Y voy a hacer lo que le dije a la gente. Yo no les voy a mentir nunca”.

Milei y Bullrich Javier Milei y Patricia Bullrich.

Asimismo quiso referirse a la ministro, Patricia Bullrich respecto a su rol en el gobierno. “La doctora Bullrich quería otra cartera, y en un acto de generosidad aceptó [la de seguridad”. Milei también resaltó los avances en la batalla cultural, lo que indica un cambio en la percepción pública y una mayor conciencia sobre los problemas que enfrenta Argentina.

Como no podía faltar y al mejor estilo de Mirtha, la novia del presidente Milei, Fátima Florez participó en el inicio del programa, momento en el que contó que viajará a Mar del Plata para la temporada teatral.

Fátima Flórez y Javier Milei

El presidente adelantó que el 27 de diciembre concurrirá al teatro a ver el show de Fátima.

