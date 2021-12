Extorsión

"Hay que cortar con la política de la extorsión", dijo Yacobitti y apuntó directamente a Elisa Carrió. Dijo que Mauricio Macri tuvo que gobernar bajo "la presión de alguien que decía que conocía el lado oscuro" del entonces Presidente.

"Es exactamente lo mismo que pasa con la presidencia de los bloques", dijo.

Yacobitti dijo que Carrió "busca cargos" y de allí su alianza con Negri que la lleva, por ejemplo, a lanzar fuertes críticas contra su persona.

En la celebración por los 20 años de la Coalición Cívica, Carrió acusó a Yacobitti de "corrupto". "Yo no me fui de un partido que tenía corruptos para venir a hablar con los hijos privilegiados de esos corruptos, que manejaron Medicina o la Franja de Ciencias Económicas", dijo Lilita.

"No me voy a bancar que porque no quiero que Negri sea presidente del bloque Carrió salga a decir que soy corrupto", respondió diputado porteño.

Yacobitti mencionó que desde el PRO le advirtieron que la chaqueña está enfrentado con él porque impulsó un proyecto para definir al presidente de la Corte Suprema se designe por antigüedad en el cargo.

Otra versión sobre el motivo de la animosidad de Carrió es -dijo- la amistad de la líder de la CC con Negri.

De todas formas, Yacobitti bregó por la continuidad de Carrió y su partido en Juntos por el Cambio, pero con "reglas" y "métodos" para encauzar la discusión interna.