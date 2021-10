Insatisfacción y sentencia: El FdT no revierte las PASO

Larreta-vidal-alberto-cristina.jpg Desde la Universidad de San Andrés, afirman que estiman que el "40% de la intención del voto sigue siendo para Juntos por el Cambio" y

"el 31,5% para el Frente de Todos". Fotos: NA.

Los que no votaron

Respecto a los que no fueron a votar en las elecciones primarias del 12 de septiembre, la medición señaló que el 20% dice que votará a JxC, 8% al FdT, 6% al FIT y 13% a los Libertarios.

El 23% prefiere no responder o no sabe. Y un 20% nos dijo que no irá a votar. En el análisis general, el politólogo precisó que el resultado electoral "mantendría la diferencia de 8/9 puntos entre JxC y el FdT pero podría tirarse a 15 también" y resaltó que "ya sabemos que por los intervalos de confianza, no hay posibilidad de que el Frente de Todos revierta el resultado".

Reina la insatisfacción

El contexto en el que se votará no es el mejor, y ello explica en gran parte la dificultad del gobierno para hacer crecer los números del oficialismo. Según la encuesta, apenas el 14% de los encuestados está satisfecho con la marcha general de las cosas, mientras que el 85% se encuentra insatisfecho.

marcha general.png Según la encuesta de la Universidad de San Andrés, el 85% se encuentra insatisfecho con "la marcha general de las cosas".

Mientras que, entre los poderes del Estado, el Ejecutivo encabeza la lista con un muy magro 16% de satisfacción, mientras que insatisfacción se se aproxima o supera el 78%.

poderes.png El desempeño de los 3 poderes del Estado dejan mucho que desear...

En tanto, en cuanto al Gobierno de Alberto Fernández, es desaprobado por el 72% de los encuestados, una cifra que aún supera la de la encuesta de Giacobbe y Asociados.

Según estos números, solo el 26% aprueba al gobierno de Alberto Fernández, que se mantiene en estas cifras desde mayo pasado.

En cuanto a los problemas que aquejan a los argentinos, lidera la inflación en un 44%, mientras que la corrupción se ubica por detrás con un 37%. Lo extraño es que si bien el principal problema que afecta al país es económico, el ministro de esta cartera, Martín Guzmán, es uno de los 3 funcionarios del oficialismo con mayor imagen positiva junto a Sergio Berni (26%), y Carla Vizzotti (24%), quienes cargan con otros temas nada menores para la preocupación de los argentinos como lo es la inseguridad (en este caso, provincia de Buenos Aires) y la pandemia de coronavirus.

problemas.png "Los políticos" superaron a la "pobreza" en la lista de preocupaciones de los argentinos, según la encuesta de la Universidad de San Andrés.

Otro dato que llama la atención es que "los políticos" superaron a la "pobreza" en la lista de problemas ubicándose entre los 5 principales, detrás de la inflación, corrupción, inseguridad y falta de trabajo.

En efecto, sostiene que esta percepción sobre los políticos continúa aumentando desde julio de 2020.

A la vez, la proporción de encuestados que consideran a las epidemias y enfermedades como uno de los principales problemas sigue disminuyendo, y en esta medición es del 5%.

Imagen de los dirigentes

En esta última medición, el dirigente con mayor imagen positiva sigue siendo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (42%), seguido por María Eugenia Vidal (39%) y el polémico Javier Milei (36%).

dirigentes.png Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal siguen siendo los políticos con mejor imagen, según la encuesta de la Universidad de San Andrés.

En tanto, Alberto Fernández se encuentra en el undécimo lugar, con un 23% de imagen positiva, al igual que en Agosto de 2021. "Es preciso recordar que su imagen continúa en descenso tras el pico de casi 70% observado en Abril de 2020", remarca el informe final.

Por otro lado, Máximo Kirchner (13% de imagen positiva) es el dirigente con el mayor diferencial negativo (-63), y su madre y vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tiene un 21% de imagen positiva, con un diferencial de -54.