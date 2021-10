Histórico: Intendente de Córdoba cayó preso por corrupción

Kammerath Menem P.jpg El ex intendente de Córdoba que cae preso hoy.

De esta manera, en una condena histórica por corrupción contra un ex intendente de Córdoba, Germán Kammerath deberá pasar al menos un tiempo en la cárcel. Por el momento, la defensa del ex funcionario no se expresó sobre posibles nuevos movimientos, aunque ya se agotaron las instancias de apelación, al menos en el fuero nacional.