Golpe militar en Brasil, carry trade y sistema Ponzi en ANSES

9:00 - La interna del FDT también entre Madres de Plaza de Mayo: Nora Cortiñas disparó contra Hebe de Bonafini

La titular de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora volvió a recordar viejas internas con Hebe de Bonafini, en medio de las discusiones del Frente de Todos: “Con Hebe de Bonafini estamos separadas hace muchos años, pertenecemos a organismos de derechos humanos pero somos independientes uno del otro”.

“Alberto Fernández está tomando el camino equivocado, hay que gobernar por y para el pueblo porque nos estamos yendo a un abismo donde el símbolo de la pobreza es la marca del momento. Como mis pensamientos no coinciden con otros grupos de Madres, cuando llega la invitación para ir a una entrevista con Alberto Fernández o Cristina Fernández, no me invitan a mi porque pienso diferente. Pero yo tengo cosas para decir y escuchar”, disparó a revista Noticias.

Tras el 24M, fue muy dura: " Hay que tener respeto y dejar de manipular algo tan grave como lo es esta marcha. Hay una puja de un grupo de imbéciles que está discutiendo. No se puede. La disputa de las grietas en un evento como este es muy caro. Todavía estamos esperando que se abran los archivos y los jueces le digan a estos pibes que fueron entregados a desconocidos quienes son. Estas fechas son de todos, porque ellos luchaban para pedir la justicia social”. concluyó.