Gatillo fácil: El mejor aliado de la policía

El fiscal Duplaá, junto con la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, dispuso la aprehensión de 11 policías de la UTOI por “homicidio”, el secuestro de sus armas reglamentarias y de tres de los móviles utilizados.

image.png Disturbios por parte de los vecinos que piden justicia por Esteban Bellido

Hasta el momento, los peritos no hallaron un arma de fuego no policial que avale la hipótesis de un tiroteo entre el personal y el ahora fallecido.

Ocurre en todos lados y al mismo tiempo

Además del conocido “gatillo fácil”, es muy común que ocurran situaciones de abuso policial, como pasó en la Ciudad de Mar del Plata. El domingo por la madrugada, una joven, Lucía Martínez, sufrió una situación cuando un agente la zamarreó saliendo de la discoteca.

Según comenta la víctima, ella y sus amigas salieron del Club 26, ubicado en la Avenida Independencia 2664, cuando un oficial la agarró con fuerza de uno de sus brazos e hizo una violenta maniobra para tirarla al piso, pese a que la mujer no se encontraba con una actitud agresiva.

image.png Lucía Martínez siendo agredida por el oficial de policía

Tal parece que había disturbios en la esquina del boliche y habrían llamado al 911 por un grupo de 10 mujeres que se agredían entre sí. Sin embargo, Lucía no parecía ser parte de esa situación. Continúa el relato de la víctima:

Le dije que no había hecho nada, que no me podía tocar. Cuando intento darme vuelta, con el antebrazo me agarró del cuello y me tiró al piso Le dije que no había hecho nada, que no me podía tocar. Cuando intento darme vuelta, con el antebrazo me agarró del cuello y me tiró al piso

La escena quedó grabada por un testigo que se encontraba en ese momento, video que luego Martínez se encargó de viralizar y denunciar. La joven de 25 años explicó que ya tenía esposada una mano, pero que no le quería dar la otra al policía porque estaba con poca ropa y podría dejar su pecho al descubierto.

Además, ella recalca que nunca supo el motivo por el que estuvo demorada alrededor de tres horas y porque fue detenida en primer lugar. Lucía ya hizo la denuncia correspondiente adjuntando el video y fotos del momento en cuestión.

Ante esta situación, las fuentes oficiales indicaron que Asuntos Internos está indagando sobre el tema y que serán ellos quienes determinen si se tomara alguna medida con el efectivo.

¿Qué pasa con la bonaerense?

Ante la noticia del “gatillo fácil” en Virrey del Pino, el periodista Gustavo Carabajal, columnista policial del noticiero La Nación +, dijo durante el programa:

La policía bonaerense tiene una vieja costumbre: primero dispara y después pregunta La policía bonaerense tiene una vieja costumbre: primero dispara y después pregunta

Según se analizó durante el noticiero de la mañana de La Nación +, Carabajal expresó su indignación ante la situación que se está dando con los oficiales que forman parte de la UTOI. El recalca que dichos agentes son jóvenes recién salidos de la escuela de formación y no poseen la preparación necesaria para ir a la calle.

Tiempo atrás, Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, habló sobre la incorporación de 20.000 policías pero ¿De qué sirven más agentes que no poseen las capacidades necesarias?

image.png

Gustavo Carabajal, agregó:

La función de la UTOI es evitar saqueos e intervenir si hace falta. Ahora, también, forman parte de operativos antidrogas. La función de la UTOI es evitar saqueos e intervenir si hace falta. Ahora, también, forman parte de operativos antidrogas.

El columnista policial señala la falta de información y de conocimiento de protocolo que tienen todos estos “nuevos” policías. Además, la cantidad de muertes de oficiales que existen por la falta de preparación está siendo muy criticada.

Algunos oficiales, según Carabajal, poseen problemas con las drogas y, al parecer, nadie se hace cargo de las consecuencias. Ninguno de los mandos superiores para querer tomar conciencia de lo mal estructurado que está la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas.

