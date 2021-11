"El sistema de Seguridad es muy amplio y funciona mal, pero parte de ese sistema es una doctrina delirante (la doctrina Zaffaroni) que ha transformado a los inocentes que vivamos tras rejas y a los delincuentes en la calle", prosiguió.

En este sentido, enumeró algunos de los problemas del sistema de Seguridad: "el político en la Argentina en lugar de apoyar al policía, no lo apoya, el policía sabe que lo van a empalar políticamente después si empuña el arma (...) las condiciones carcelarias son abominables, los delincuentes salen peor de la cárcel. Los sueldos de los policías son muy bajos. A los chicos policías los forman para que salgan y no usen el arma, salen a la calle y no saben cómo usar un arma. Los móviles de la policía se caen a pedazos..."

"¿Sabés la cantidad de ministerios de más que hay, y superestructuras y direcciones creadas para acomodar a amigos de los políticos? De ahí se sacan los recursos para la Seguridad", afirmó José Luis Espert cuando le preguntaron de dónde se podrían obtener recursos para estos problemas.

Y continuó: "recaudan plata con impuestos para revolear para arriba pero para ellos, no para la sociedad. Les sobra plata pero prefieren gastársela para ellos".

Consultado acerca de si el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, debería dar un paso al costado por el asesinato de Lucas González en manos de policías porteños, aseguró que "lo primero es que estos policías vayan a juicio. Políticamente hablando, haría pagar el costo político a alguien. Rodríguez Larreta no tiene responsabilidad como jefe de Gobierno pero la Policía que él maneja sí. El ministro D' Alessandro debería investigar a fondo el tema, dar explicaciones, averiguar si tiene algún tipo de responsabilidad... sin dudas es el cargo del problema".

"Pero hay que meter todo dentro de la bolsa, yo también iría por los jueces sacapresos", insistió.