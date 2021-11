"De estos 3 policías, uno era de la Bonaerense y se cambió a la Ciudad porque pagaban mejor sueldo. Los otros dos venían de la Policía Federal, que fue traspasada a la Metropolitana en una situación complicada que todos conocemos, con lo cual sus entrenamientos son dispares y no fueron formados de la misma manera. Esto ya es un problema", dijo Barbano.

De acuerdo a lo que agrega el medio oficialista Página12, "son horas decisivas para el inspector general de la Policia de la Ciudad Gabriel Isassi. Casi a la medianoche del jueves, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, le pidió al juez Alejandro Cerrilluello que avance en su detención (junto a la de los oficiales José Nievas y Fabian López) tras la muerte de Lucas González, el adolescente de 17 años que fue asesinado de un balazo en la cabeza cuando volvió de jugar al fútbol en el Club Barracas Central".

Respecto al dato que surgió desde el diario Clarín sobre Isassi, Página 12 agregó:

"Ahora bien, no es la primera vez que el nombre de Isassi aparece en el centro de la escena. El 23 de junio de 2016, en pleno auge del macrismo, y mientras Comodoro Py avanzaba su cruzada con causas de todo tipo, Cristina Kirchner también sufría un ataque en Río Gallegos. Según relató la vicepresidenta, la casa de sus suegros (los padres de Néstor Kirchner) fue violentada, a las patadas, en una clara señal de amenaza. Lo que llamó la atención fue que unos pocos días antes se producía un misterioso viaje de seis oficiales de la Policía Metropolitana, entre los que figuraba el inspector implicado en la muerte de Lucas González. En su relato, la expresidenta contó que los seis agentes fueron detenidos en el puesto control de ingreso a la ciudad, y cuando fueron consultados por los motivos de visita, dijeron que "estaban de paseo".

Ante la sospecha, los policías locales decidieron revisar el auto en el que viajaban Isassi junto a Leonardo Ariel Salazar, Juan Matías Pez, Ruth Elizabeth Vera, Sergio Sebastián Sequeira y Mariela Fernanda Centurión. Y recién cuando los agentes santacruceños hallaron una pistola Glock en el vehículo, los oficiales de la Metropolitana decidieron cambiar su discurso y se presentaron como agentes que viajaron para "hacer unas diligencias procesales de allanamientos".

"No sé si hicieron algún allanamiento. Lo que estoy segura, es que no vinieron de paseo", planteó, en aquel entonces, Cristina Kirchner.

image.png Foto que Cristina Kirchner subió para demostrar que habían violentado la casa de sus suegros.

Hipótesis N°1 tras el asesinato de Lucas González

En cuanto a las sospechas que en este momento se están planteando, Barbano aseguró:

"Lo que quiero marcar es esto: No podemos saber qué estaban haciendo exactamente estos 3 policías, pero sí sabemos qué hacen habitualmente algunos malos policías en este tipo de zonas.

Lo que suelen hacer este tipo de policías en zonas como Barracas es merodear las villas porque saben que ahí hay mucho transito de adicto que entra, compra droga y sale. ¿Qué hacen los malos policías con estas personas que salen de comprar droga en un auto medianamente aceptable? Los cruzan y los extorsionan: 'Mirá, si no me das plata, te voy a armar una causa por tenencia de drogas porque sé que tenés droga o porque sé que venís de comprar droga o porque sé que vas a comprar droga y tenés plata'.

Esto es una práctica habitual de los policías corruptos. Por eso, puede inferirse que detrás del asesinato de este chiquito había una actitud de los policías de no querer identificarse del todo, no estaban siguiendo protocolos, porque no estaban actuando como policías sino como delincuentes o extorsionadores.

Te lo cuento por conocer la calle y saber que estas cosas pasan, siempre en el terreno de la hipótesis".