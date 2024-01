Gas: "Zona fría", otra dura negociación por el subsidio con las provincias

Agencia-federal-podria-prohibir-las-estufas-a-gas-en-EE.UU_..jpg La nueva versión de la Ley Ómnibus busca eliminar el subsidio a las "zonas frías".

Subsidio a "zonas templadas cálidas"

Pero tras la ampliación concretada en marzo de 2021 a través de la ley 27.637 tras, según recuerda hoy el sitio especializado 'EconoJournal', el carácter regresivo del beneficio se generalizó y pasó de 900 mil a más de 4 millones de hogares en zonas que incluso son calificadas como "templadas cálidas".

Así, solo por residir en algunas de las zonas alcanzadas por el subsidio, los usuarios obtienen un descuento del 30% sobre la tarifa, de manera generalizada y sin fijar restricciones asociadas con variables socioeconómicas, como ingreso o patrimonio, lo que da como resultado que también sea recibido por estratos socioeconómicos medios y altos, los cuales no tienen ningún incentivo para moderar sus consumos de gas.

Además, el descuento sobre la tarifa se amplía al 50% para sectores vulnerables que cumplen alguno de los criterios de elegibilidad relacionados con la condición económica: ingresos, receptores de AUH, asignación por embarazo, seguro de desempleo, electrodependientes, etc. Este último grupo representa más del 60% del total alcanzado por este esquema de descuento.

La factura de gas

El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumo Residencial de Gas se financia en parte con un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas natural por redes cargado en la factura. Cuando se concretó la ampliación, el gobierno de Alberto Fernández insistió con que el nuevo beneficio no suponía un incremento de los subsidios, pero eso no fue así. En los hechos, el Tesoro también realiza un aporte ya que los recursos provenientes del fondo no alcanzan para cubrir la totalidad del beneficio.

También hay que tener en cuenta que con la actualización del precio del gas prevista para los próximos meses el peso en términos absolutos de ese 7,5% agregado en la factura será cada vez mayor. Actualmente, el precio promedio del gas que pagan los usuarios subsidiados a nivel residencial está entre 40 y 50 centavos de dólar por millón de BTU. El 7,5% de ese valor puede que no sea una cifra significativa, pero a partir de abril el precio del gas se elevará a US$4 por millón de BTU. Por lo tanto, el 7,5% de ese nuevo valor va a ser equivalente a 0,30 centavos de dólar por millón de BTU, una cifra cercana a lo que actualmente vienen pagando por el gas los usuarios subsidiados.

Según dijeron fuentes oficiales al sitio 'EconoJournal', en ese nuevo escenario se vuelve todavía más imperioso revisar el esquema de subsidios para poner el foco en aquellos que más lo necesitan tomando como referencia una canasta básica energética que tenga en cuenta el consumo en diferentes regiones del país.

