Fuertes reclamos femeninos en la UCR: "No somos un adorno"

image.png Inés Brizuela y Doria también realizó reclamos para que las referentes de la UCR tengan más participación en la toma de decisiones.

La diputada nacional Karina Banfi es otra. Ella es una de las ideadoras del proyecto Sin mujeres no, lanzado en marzo de este año, que obliga a los dirigentes radicales a no asistir a ninguna mesa de exposición colectiva en la que no participe al menos una mujer, una especie de normativa de cupo femenino.

La vicepresidenta de la UCR bonaerense Erica Revilla y la vicepresidenta de la UCR nacional Maria Luisa Storani se sumaron al reclamo. Sus creencias y pedidos son contundentes: “No queremos que nos incluyan sólo para la foto, queremos tomar decisiones”.

En conversación con Infobae, las mujeres referentes de la UCR sostuvieron que aún queda “mucho por deconstruir” y, para eso, convocaron a que se sumen más militantes que quieran “enfrentar la violencia política”.

De todas formas reconocen que hay un sector masculino dentro del radicalismo que las apoya en su cometido. Citaron al presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad; al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; y al senador Luis Naidenoff como tres “aliados” para lograrlo. Con respecto a esto último recordar además la reciente declaración pública de amor entre Naidenoff y Losada.

Este pedido femenino hace temblar las bases del radicalismo y refleja otra capítulo de la tediosa novela de las luchas de poder interna dentro de JxC. El reclamo de las mujeres es oportuno pero sería interesante que aprovechen esos espacios para elaborar propuestas de gobierno prometedoras y que no ocupen la agenda política con internas como incesantemente lo hacen los referentes masculinos de la UCR.

En JxC, a simple vista, hay más certeza sobre las candidaturas de los dirigentes que sobre su difuso plan de gobierno. La propuesta de la coalición de JXC de cara al 2023, ¿volverá a ser puramente electoral?

