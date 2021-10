Y agregó:

Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto. Si mis matemáticas no me fallan el 12 de Septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión. Fui claro? O le hago un dibujito? Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto. Si mis matemáticas no me fallan el 12 de Septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión. Fui claro? O le hago un dibujito?

https://twitter.com/SergioBerniArg/status/1452734731813015558 Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero @FernandezAnibal

Ni usted ni el presidente necesitan de mi aprobación.

No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia. https://t.co/Dli4hqtVQj — Sergio Berni (@SergioBerniArg) October 25, 2021

El remate, con tono desafiante, no es inocente: es la expresión que usó Fernández en el mensaje dirigido al dibujante Nik, que este interpretó como una amenaza.

Cabe recordar que Berni ha dejado trascender que tiene la intención de abandonar el Frente de Todos tras las elecciones.

"Irresponsables"

El cruce comenzó con los comentarios de Fernández al canal C5N. Al ser consultado sobre si cabía la calificación de terrorismo los actos violentos en el sur, dijo que esa definición se escucha solamente en boca de "irresponsables".

"Cuando uno está hablando de un delito de semejante envergadura, lo que metemos es en riesgo a todo un país. No se puede ser tan irresponsable de decir semejante cosa. No admito eso", dijo.

En este sentido, al ministro de Seguridad le recordaron que también Berni había hablado de terrorismo y entonces dijo: "Sergio es amigo mío, no puede hacer eso".

"Nos conocemos, no lo puede hacer", sentenció, al tiempo que invitó a su par bonaerense: "Si tiene duda de alguna cosa me puede preguntar".

"Tendría satisfacción de darle alguno de los elementos para que conozca. No puede decir eso. Es irresponsable mencionar un delito de esa envergadura en una situación de estas características", insistió el titular de la cartera nacional.

"Ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni". Al instante Fernández intentó contemporizar con una frase protocolar: "Con todo el cariño que le tengo".

"No necesitamos su aprobación, actuamos por nosotros mismos. Entendemos cómo son las cosas", ironizó.