Fuerte cruce a Luis Juez: "Lo único de mierda es la casta de la que sos parte"

El partido libertario fue fundado en el año 2018 por una mayoría de jóvenes de distintos puntos geográficos del país, conectados y agrupados en redes sociales y grupos de debate, simpatizantes del mediático economista Javier Milei.

En marzo de 2019, la justicia le otorgó al partido la personería jurídica definitiva en la provincia de Córdoba, el primer distrito en obtener dicha personería, gracias al renombre del antiguo partido "Unión Ciudadana" ahora convertido en "Partido Libertario", y presidido por el empresario Agustín Spaccesi.

Polémico Luis Juez

El duro cuestionamiento de Spaccesi contra Juez no es disparatado. Es que Luis Juez insistió con sus declaraciones que hizo el pasado 27 de noviembre en una entrevista para La Nación+ en la que se mostró enojado con los argentinos y los calificó como un "pueblo de mierda", ya que consideró que la sociedad argentina "le exige más a un jugador de fútbol que a sus dirigentes" y está dispuesta a "hacer quilombo" en caso de quedar afuera del Mundial pero no cuando "se roban el país".

image.png A raíz de sus dichos comenzaron a surgir supuestas imágenes de Luis Juez con el expresidente Néstor Kirchner La compartió el mismo empresario libertario en las redes.

En diálogo con Radio Mitre se defendió: “Me hago cargo. Yo soy parte de este pueblo. Estoy en este país, no en Australia, y soy parte de esta sociedad que no reacciona, que le pide a Messi que se mate en la cancha y a la dirigencia no le exige nada".

Y agregó: “A ver, uno que me desafíe y que me diga que lo que estoy diciendo yo es mentira. No estoy diciendo que ustedes son una mierda, estoy diciendo nosotros. Nos faltan huevos y coraje para exigir a nuestra dirigencia política, sindical y empresaria lo que nos merecemos como nación. Eso sí, la Selección tiene que entregar todo. Nos va la vida en eso”.

Para salir del apuro le pidió disculpas a la “gente honorable”. “Probablemente, muchos se merezcan una disculpa y allá va: para los honestos y honorables, mis disculpas”, dijo Juez, al ser consultado sobre aquellos que pudo haber ofendido con sus declaraciones. “Se generaliza y es horrible, es cierto”, admitió, pero reafirmó su pensamiento: “Pero tengo que sostener a rajatabla que tenemos una sociedad muy complicada que no se anima a reclamar”.

Luis Juez viene ocupando la agenda mediática por sus afirmaciones subidas de tono en las últimas semanas, con controversias que se instalan en la agenda política. El presidente Alberto Fernández ya lo había acusado de “menospreciar el valor de la democracia”, luego de que el cordobés dijera que aquel sistema político “no ha mejorado la vida” de los argentinos.

También su nombre no deja de circular por la agenda mediática por el conflicto entre CFK vs la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) por los nuevos representantes del congreso del Consejo de la Magistratura. La corte falló en favor de Luis Juez para que ocupe una de las bancas en la Magistratura desde el Senado, al considerar la división del bloque oficialista ideada por Cristina Kirchner -que partió a los senadores K bajo los sellos de Unión Ciudadana y Frente Nacional y Popular, como un ardid para ocupar más representación de la correspondiente para la mayoría del Frente de Todos.

Sin embargo la vicepresidente desacató el fallo y logró revalidar a Claudio Martin Doñate, con Quorum del senado, como nuevo integrante titular del Consejo de la Magistratura. Ante la contra ofensiva K, la CSJN aún no se definió.

Más contenido de Urgente24

Infancia destruida: Vuelve El Grinch al cine (de terror)

Planes sociales = Estafa: 63 millones robados y funcionarios imputados

Peligra el abastecimiento de Ushuaia por seguros sin pagar

Qatar 2022: Qué necesita la Scaloneta para clasificar

La novia de Larreta renunció al cargo y se suma a la campaña