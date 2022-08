Festejar el día del niño, cuándo es y por qué se celebra

Niños de 2 a 4 años

Esta es una edad donde el desarrollo de la coordinación motora y la interacción social son dos funciones que deben estimularse para un correcto crecimiento. Los juguetes más apropiados para lograrlo son aquellos con piezas grandes que tengan texturas, que inviten a imitar a los adultos de alguna forma, y aquellos que incentiven la imaginación. Instrumentos musicales de madera simples, como maracas o xilofones, rompecabezas o elementos para dibujar con crayones son de las opciones más accesibles, porque incluso podemos vincularnos con los niños haciéndolos en casa.

Niños de 5 a 7 años

Un niño en edad escolar comenzará a ampliar el círculo de socialización por fuera de la casa, y por lo general, intentará imitar a los primeros grupos de amistades para cimentar la pertenencia a un grupo. Los productos que ayuden a la motricidad fina como plastilinas o arenas kinéticas son opciones accesibles. Del mismo modo aquellos que impliquen a varias personas, como los juegos de mesa, porque son clásicos inoxidables que les permitirán interactuar con otros niños desde un ámbito saludable.

Niños de 8 a 10 años

Antes de presuponer que el auto o la muñeca serán una buena opción, lo más eficaz es observar a los niños con algo más de detenimiento que el usual. Es probable que tengan gustos de los que no nos hayamos dado por aludidos. Tal vez las niñas no quieran maquillarse o jugar con Barbies, y sí les gusten los dinosaurios o las cosas relacionadas al espacio. Quizás los pequeños no deseen tener otro camión, y sí les gusten los juegos con puzzles o que requieran usar el ingenio. Lo importante es que durante esta etapa, puedan seguir disfrutando de la niñez acompañados de la familia, que será más importante que cualquier regalo.

