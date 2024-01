Fausto Spotorno: "la inflación cuatrimestral será del 100%"

"La economía en negro de la Argentina sigue utilizando billetes porque la mayoría de la gente humilde no está aún bancarizada. Hablamos de cientos de miles de familias de bajos recursos, cuyos ingresos se consiguen sin pasar por el circuito formal de las entidades bancarias. Para ellos, es un gran inconveniente que no aparezcan los nuevos valores impresos. Cuando irrumpió el billete de mil pesos era equivalente a 40 dólares. Hoy, no llega siguiera a representar un dólar. Lo mismo ocurre con el de 2.000 pesos. Es el de máxima denominación pero no significa siquiera dos dólares"

"No se puede tapar el sol con las manos, la gente va al supermercado y conoce de manera instantánea el cambio en los precios de cada uno de los productos", cerró Spotorno