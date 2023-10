Falsa amenaza de bomba, ahora en Aeroparque

Según dijeron a la agencia 'Noticias Argentinas', desde Aeroparque, se trataron de amenazas no específicas, es decir, que no apuntaban a un vuelo en particular. Y detallaron:

Además, añadieron:

En relación a los vuelos demorados, advirtieron que serán restablecidos cuando finalice el operativo.

En tanto, una vez finalizado éste, se descartó la presencia de artefactos explosivos y poco a poco se reanuda la actividad en la terminal aeroportuaria porteña.

Amenazas a la Embajada de USA e Israel

La amenaza de bomba para el Aeroparque porteño ocurrió apenas dos días después de las advertencias sobre la posible presencia de explosivos que recibieron este miércoles 18/10 las embajadas de USA e Israel en la ciudad de Buenos Aires, en medio de la tensión global desatada por los ataques terroristas de Hamas en Medio Oriente.

image.png Esta semana, hubo otras dos falsas amenazas de bomba, una a la embajada de Israel, y otra a la de USA, en medio del conflicto en Medio Oriente.

Según fuentes policiales, el jefe de seguridad del edificio israelí, ubicado en Avenida de Mayo al 700, precisó que recibieron un correo electrónico con un mensaje intimidante que decía: "Bomba Embajada Judíos los vamos a matar a todos".

Lo mismo ocurrió en el caso de la Embajada estadounidense, ubicada en Colombia y Cerviño, barrio de Palermo.

El jefe del área de seguridad de la dependencia diplomática aseguró a la Policía de la Ciudad que recibió un mail con una intimidación que detallaba un posible atentado con un explosivo. La PFA también trabajó en el lugar y se solicitó la presencia de un escuadrón antibombas. Sin embargo, no se realizó una evacuación en el lugar.

Tras sendos operativos en las mencionadas sedes diplomáticas, las tropas de asalto del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal ingresaron en la casa de F.C., sospechado de haber realizado las amenazas de bomba a las embajadas de Estados Unidos e Israel. Fueron armados y coordinados, preparados como para allanar un nido terrorista. Se encontraron con un chico de 18 años, todavía cubierto por la obra social de su padre y empleado de una empresa de plásticos.

Así, la DUIA -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales- lo arrestó, en una causa a cargo del magistrado Ariel Lijo. Se le secuestraron computadoras y pendrives, que podrán ser analizados. Su padre estaba allí mientras le leían la imputación en su contra.

