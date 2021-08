Fernández inicialmente responsabilizó a Yáñez por organizar por lo que denominó un "brindis". Luego, el lunes, hizo una aclaración de la aclaración y explicó que no había culpado a su pareja, a la vez que se hizo responsable del episodio.

No obstante, el Presidente intentó eludir la causa judicial reduciendo el hecho a "un deliz", para luego afirmar que él no le debía explicaciones, más que al "pueblo". En un acto "Me disculpé ante ustedes, el pueblo, que son los únicos a quienes les debo una respuesta", dijo el mandatario en un acto en La Matanza.

Me disculpé ante ustedes, el pueblo, que son los únicos a quienes les debo una respuesta Me disculpé ante ustedes, el pueblo, que son los únicos a quienes les debo una respuesta

La agencia Noticias Argentinas confirma que el Presidente aún no se presentó en el expediente, pero sostiene podría hacerlo en los próximos días, aunque no está claro aún si será representado por algún defensor particular o será abogado en causa propia.

En tanto, su abogado, Gregorio Dalbón, consideró durante el fin de semana que el jefe de Estado “no tenía el dolo para propagar” la pandemia, una de las causales del artículo 205 del Código Penal que fija como pena de seis meses a dos años a aquellas personas que violen las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

La causa

En la causa ya se tomaron las primeras medidas de prueba que hizo el fiscal federal Ramiro González, a cargo de la investigación, y sumó al expediente la foto del cumpleaños. Entre ellas que la Casa Militar de Presidencia de la Nación informe sobre las personas que ingresaron a Olivos el día del cumpleaños y si estaban exceptuadas para circular.

La causa se inició por una denuncia de la agrupación “Republicanos Unidos” cuando se conocieron públicamente ingresos a la quinta de Olivos entre abril y julio del año pasado de allegados y amigos de Yañez que no cumplirían tareas esenciales y cuando regían las medidas restrictivas a la circulación por la pandemia del coronavirus.