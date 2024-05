Estación china: Diana Mondino dijo que "los chinos son todos iguales" y luego "aclaró" su comentario...

"De ninguna manera fue esa la intención, el contenido ni el contexto. Son todos iguales, son todos civiles los que participaron. Estábamos hablando de la visita a la estación espacial china en Neuquén, y destaqué la naturaleza civil del personal, que no había uniformes. Los argentinos también eran todos iguales, ninguno estaba uniformado. Todos estábamos en el mismo carácter de civiles, éramos todos iguales". " Si queremos hacer algo abiertamente malinterpretado, se puede. Puede faltar parte de la frase", afirmó.

La canciller destacó "la importancia de la visita a la estación espacial, que era de lo que estaba hablando", y aseguró que "la cooperación de China en estos temas es uno de los que ha captado la imaginación popular". Además, destacó que " también hay una base europea (en Malargüe) que fue visitada un día antes o un día después".

"En ambos casos, las visitas a las dos estaciones se hicieron con personal civil. Si le queremos poner a todo lo que se habla de China una mala palabra o algo discriminatorio, y bueno... Yo me refería a que no había nadie uniformado", añadió.

image.png La foto tras el recorrido por la estación espacial.

Diana Mondino y la relación con China

La ministra aseguró durante la entrevista que generó la polémica frase, que pese a los agravios y descalificaciones "la relación ha sido, es y será excelente". Aseguró también que Argentina había incumplido con los contratos firmados con empresas chinas antes del inicio de la gestión de Javier Milei y que están "tratando de reordenar y reorientar todas esas actividades, más atraer inversiones que podrían ser, por supuesto, de China".

Cabe recordar que durante su campaña, Javier Milei había dicho entre otras cosas: "¡Son comunistas. No quiero hacer comercio con ellos!". A lo que la canciller respondió ahora que: "El presidente Milei lo que dijo es que no íbamos a tener relaciones Estado-Estado empresariales. Nosotros no vamos a generarlas. Las que están del pasado continuarán porque ya están firmados y la República es una sola. Pero con las empresas nunca hay ningún tipo de dificultad".

Además, la funcionaria aseguró que China seguirá siendo uno de los principales socios de Argentina y advirtió que: "El problema ideológico lo podrías considerar desde el punto de vista de que no vamos a usar dinero de los contribuyentes argentinos para un negocio en particular. Lo que está firmado desde antes, habrá que ver cómo logramos cumplirlo o si hay que renegociar algo. Y todo lo nuevo, que no sea con dinero de nuestros impuestos".

china-argentina-banderas.webp Diana Mondino aseguró que China seguirá siendo uno de los principales socios de Argentina.

La estación espacial en Neuquén

En cuanto a la inspección realizada a la estación china en Neuquén, además de la que se hizo en la estación europea en Malargüe (Mendoza), afirmó que: "fue el mismo equipo a ambas y en el transcurso de una semana, esos equipos no percibieron nada raro".

También indicó que se formarán equipos de ciencia y técnica o de investigación, que puedan aprovechar esos recursos. "En la base China se pueden utilizar los equipos y eso Argentina no lo estaba haciendo", detalló.

"Nadie, nadie detectó que hubiera personal militar allí", remarcó la funcionaria. "¿Todos los que hay son científicos?", le insistieron en la consulta y ahí fue cuando lanzó la frase, que según aclara ahora fue "malinterpretada":

De esa manera, cerró Diana Mondino el tema de estación espacial china sobre la cual la funcionaria neuquina que fue parte de la inspección ya había contado que "no se ve absolutamente nada extraño".

image.png La secretaria de Planificación y Vinculación Institucional de Neuquén, Leticia Esteves, quien integró el equipo que recorrió la estación china, bromeó esta semana al decir que "no hay armas o por lo menos nosotros no vimos nada que nos llame la atención".

¿Una inspección poco seria?

La funcionaria neuquina es la secretaria de Planificación y Vinculación Institucional de Neuquén, Leticia Esteves, quien fue la encargada por la provincia de acompañar el recorrido.

"Fue una buena experiencia y pudimos recorrer toda la estación", dijo Esteves tal como publicó al inicio de la semana Urgente24.

Y si bien aclaró que aún están a la espera de que el Gobierno nacional elabora un informe sobre la inspección tanto en Neuquén como en Mendoza, las declaraciones tanto de Diana Mondino, como de la funcionaria neuquina, entre ironías y bromas, lucen al menos, poco serias...

La secretaria del área contó que dentro de la estación viven cuatro personas e inclusó bromeó acerca de los rumores:

"Todo lo contrario", dijo y aseguró que "estuvieron dispuestos a abrir todas las puertas que quisiéramos, entrar a cualquier lugar y fuimos hasta la antena".

"Recorrimos absolutamente todos los lugares que tienen la estación y no se ve absolutamente nada extraño", reiteró.

