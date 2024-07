Esta provincia cambió la renovación de la licencia de conducir para mayores de 70

licencia de conducir 1.jpg

Licencia de conducir: Objetivo y justificación

El concejal radical Juan Balastegui, autor de la iniciativa, argumentó que esta medida es inclusiva y no estigmatiza a las personas mayores. "La aptitud psicofísica, no la edad, debería ser el criterio principal para la renovación de la licencia", señaló Balastegui. Añadió que la expectativa de vida ha aumentado significativamente, y hoy en día, las personas de 70 años y más son generalmente activas y tienen una vasta experiencia en manejo. Según estadísticas mencionadas por el concejal, este grupo de edad no es responsable de una gran cantidad de accidentes viales.