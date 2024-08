En martes 20/08 negro, La Pampa intenta ampliar su Presupuesto o Dunga-Dunga

El martes 20/08 las familias beneficiarias deberían haber cobrado el refuerzo alimentario en sus tarjetas. Pero La Pampa no tiene los recursos. Esto provoca una mayor caída del consumo porque esas personas no pueden comprar en los comercios. La idea de Javier Milei de que si bajaba la inflación la contrapartida era la recuperación del consumo no se cumplió. El gobernador Sergio Ziliotto decidió pasar a la acción: ampliar el Presupuesto.