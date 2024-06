En La Matanza, Carlos Kikuchi inició el 'armado' bonaerense 2025

Muy buena convocatoria y organización de la concejal Ana María Barbetti, quien lidera el bloque Hacia La Libertad, que rompió con La Libertad Avanza desde comienzos de 2024 ("Tenemos diferencias, hubo formas que no condicen con mis principios, pero no voy a dar detalles porque no me parece ético”, explicó ella en su momento). Kijuchi le dijo que hay mucho por trabajar juntos en la construcción de la confederación Unión Renovación y Fe.