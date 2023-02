Romá coincidió en que "el poder no se hereda" y afirmó que "hay un problema con el ejercicio y la construcción del poder". "Estamos en un proceso de polarización muy grande y a cualquiera le cuesta construir poder y gobernar. Eso forma parte también de una coyuntura, que me parece que no es buena, ya que se necesita generar acuerdos. Es importante tratar de genera una fuerza con la mayor cantidad de actores posibles; si no, no podés gobernar. Tenés oposiciones intensas y eso también condiciona mucho la construcción y el ejercicio del poder", dijo.

pablo-roma-circuitos.jpg Pablo Romá, director de la consultora Circuitos

Romá se refirió luego a la encuesta de Circuitos de febrero que presenta escenarios electorales con Cristina Kirchner y sin ella. "Con la presencia de CFK, el FdT mantiene niveles de adhesión, más bajos que en septiembre y octubre, pero niveles de representación altos", dijo.

"Y cuando preguntás a los que votaron a Alberto Fernández en 2019 quién está en condiciones de encabezar la fórmula y pones a Cristina, la diferencia es muy grande también. Ella está en 40 y pico por ciento y el resto, en 15, 11, 2 puntos", completó.

El consultor explicó que pregunta sobre escenarios con y sin la Vice sirve "para pensar también cómo se van viendo estos procesos de cambio y de transformación de los espacios y los liderazgos, si es renunciamiento representa una crisis más profunda en términos de representación o la fortalece".

En ese aspecto, dijo que la decisión de la Vice "no mueve mucho ni para un lado ni para el otro". " El que tiene está como consolidado y habrá que ver qué pasa más allá de las decisiones personales, que son entendibles, pero no analizamos eso sino qué significa en términos de representación política la presencia o no de Cristina Kirchner", concluyó.

sondeo-de-opinion-en-pba-06-02-23.pdf La encuesta de febrero de la consultora Circuitos.

