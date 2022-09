El feriado que no fue: Servicios y provincias que no se sumaron

En el decreto, agregan:

Qué servicios no van a funcionar este viernes 2 de septiembre por el feriado nacional

Tras el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner y el posterior anuncio de Alberto Fernández, Trenes Argentinos anunció con un mensaje escueto a través de su cuenta oficial de Twitter cómo quedaría el servicio durante este feriado nacional:

https://twitter.com/TrenesArg/status/1565543640604221441 Viernes 2/9 los servicios circularán con cronograma de día feriado — Trenes Argentinos (@TrenesArg) September 2, 2022

Además, la cuenta oficial del Subterráneo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifestó: "Debido al feriado nacional decretado para el día de hoy, viernes 2 de septiembre, el Subte funcionará de 8 h a 22 h, mientras que el Premetro lo hará de 8 h a 21 h".

https://twitter.com/basubte/status/1565552193612267521 [SERVICIO ESPECIAL]



Debido al feriado nacional decretado para el día de hoy, viernes 2 de septiembre, el Subte funcionará de 8 h a 22 h, mientras que el Premetro lo hará de 8 h a 21 h. — BA Subte (@basubte) September 2, 2022

Además, los alcances de este feriado nacional serán los mismos que los anteriores en lo que va de 2022 porque no habrá clases en gran parte de la Argentina, tampoco habrá bancos y las dependencias públicas permanecerán cerradas.

Por otro lado, el transporte público en su extensión (colectivos, trenes y subtes) funcionarán con cronograma acotado de domingos y feriados; las guardias de los hospitales públicos y privados funcionarán normalmente.

Tampoco habrá fútbol. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se solidarizó con CFK y suspendió toda la jornada futbolera, entre ellos los tres partidos que se debían jugar por la Liga Profesional: Patronato vs. Unión, Rosario Central vs. Talleres y Lanús vs. Tigre.

Comunicado AFA.jpeg

Las unidades febriles de urgencia y el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) también permanecerán a disposición de la sociedad y estará abierto el Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio Argentino (DetectAR) sumado a centros específicos.

La Policía, los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, la línea 911, el número de emergencias 103, Defensa Civil, Logística, Emergencia y la Guardía de Auxilio tendrán guardias activas las 24 horas y el servicio de recolección de basura funcionará con normalidad.

En contraposición, la jornada laboral de una porción de la sociedad se vio perjudicada por esta medida porque muchas personas se están dirigiendo a sus trabajos, a pesar del feriado, en medio de una escasa frecuencia de transporte público que obstaculiza su normal traslado por el país y lo muestran en las redes sociales con el hashtag #YoTrabajoIgual.

https://twitter.com/Roxy_arana/status/1565664448513294336 Parece que a muchos no nos salvo el feriado puente… #YoTrabajoIgual pic.twitter.com/VUvA1Vm8t4 — Roxy Arana (@Roxy_arana) September 2, 2022

https://twitter.com/ok1_mery/status/1565666777115361282 #YoTrabajoIgual la política no me da de comer. pic.twitter.com/PxznzUSCw0 — Mery Angeles Bernazza of. (@ok1_mery) September 2, 2022

Qué pasará con los jubilados que cobraban en este feriado nacional

El feriado nacional anunciado por Alberto Fernández trastocó los planes diarios de la Argentina porque los bancos no abrirán; sin embargo, los jubilados no se verían afectados porque su calendario de cobro inicia el 8 de septiembre, pero sí lo serán los beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

Los DNI terminados en 0 y 1 que debían cobrar este viernes 2 de septiembre solo podrán acceder a ese dinero si cobran digitalmente, pero los que deben acercarse si o si al banco deberán hacerlo este lunes por ventanilla.

Mendoza y Jujuy no adhieren al feriado nacional

Mendoza y Jujuy confirmaron que no adherirán al feriado nacional comunicado por el presidente Alberto Fernández tras el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.

A través de sus canales oficiales, el gobierno de la provincia cuyana comunicó: "El Gobierno de Mendoza informa que ante la incertidumbre generada por el anuncio hecho hace instantes por el Presidente de la Nación, expresando un “feriado nacional”, que genera desconcierto en las familias mendocinas por la hora, la forma y no mediando hasta este momento norma legal alguna que asi lo disponga, que nos permita conocer los alcances del anuncio del presidente".

Hoy se debe trabajar con normalidad, que es la mejor forma de repudio a cualquier expresión de violencia y adhesión a la paz social Hoy se debe trabajar con normalidad, que es la mejor forma de repudio a cualquier expresión de violencia y adhesión a la paz social

"Asimismo volvemos a repudiar el gravísimo hecho vivido en el día de ayer, solicitando su pronto esclarecimiento", declararon.

Mendoza Comunicado.png

En este sentido, la provincia jujeña gobernado por Gerardo Morales declararon que tampoco acatarán la medida: "El Gobierno de la Provincia de Jujuy no tomará medida alguna en el día de la fecha. Este viernes 2 de septiembre, la actividad escolar y administrativa será normal".

Jujuy Comunicado Facebook.png

