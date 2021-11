El empate técnico ya no le suena tan mal al FdT...

A 12 días de los comicios, la paridad estadística que muestran algunas encuestas de consultoras cercanas le sirve al oficialismo para que su tropa no decaiga y no se entregue sin dar pelea hasta el mismo cierre de las urnas el 14/11. Los inspira la chance que en las horas previa a los comicios la brecha se achique aún más y, por qué no, desaparezca y dé paso a una ventaja oficialista.