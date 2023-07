“No la encontré y me dijeron que los perros atacaron a una persona, no sabían quién era porque estaba muy mordida. Le mordieron dos arterias, eso hizo que ella perdiera mucha sangre y parte de la cara. Le tuvieron que reconstruir la oreja, también la cabeza y no aguantó”

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que los presuntos dueños de los perros fueron imputados por homicidio culposo por la muerte de la adolescente y de lesiones culposas por las heridas que se les produjeron a los vecinos.

Los vecinos salieron al rescate pero era tarde

Una vecina, en diálogo con el portal El Doce, dijo que escuchó los gritos desesperados de Trinidad, entonces varios vecinos salieron corriendo a querer auxiliarla y le pegaban con palos, con todo lo que tenían a mano pero los perros no la soltaban.

“Cuando la soltaban, nos encaraban a nosotros, nos alejábamos y volvían a atacar a la nena” “Cuando la soltaban, nos encaraban a nosotros, nos alejábamos y volvían a atacar a la nena”

Maximiliano, el vecino que los mató a puñaladas, en diálogo con TN declaró que “a media cuadra había niños jugando. Estos perros eran entrenados con pumas. Se me metieron dentro del living, pensé que podían atacar a mis nenes”

Los vecinos del barrio Estación Flores piden “justicia” por el ataque ya que advirtieron que el propietario de los animales ya había sido denunciado entre unas seis y siete veces pero "nadie hizo nada".

Sin embargo, desde el Ente BioCórdoba de la Municipalidad señalaron que los animales no estaban registrados en la aplicación Huella Animal, lanzada en mayo de este año, y que tampoco habían recibido denuncias por parte de vecinos a través de esa modalidad.

Dicha aplicación permite un registro de animales violentos donde establece que se deben inscribir obligatoriamente todas las razas de perros violentos. Está acompañada por el proteccionismo animal y el Colegio de Veterinarios.

Por otro lado, los vecinos aseguraron a la prensa que los dueños de los perros dogos dejaron mal cerrado el protón. “Lo que pasa es que ellos los trajeron del campo y son animales que están entrenados para pelear con jabalíes y con los pumas. Desde chiquito ya eran así. Casi agarraron a la mitad de la cuadra. Cuatro meses atrás, a mí me quisieron agarrar del cuello”.

