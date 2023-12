DNU: Constitucionalistas responden, sin pelos en la lengua

No recuerdo una cosa así, ni en la época de Menem, ni en el gobierno militar No recuerdo una cosa así, ni en la época de Menem, ni en el gobierno militar

El experto aseguró que el decreto "es inconstitucional" y se va a judicializar dado que "no existen las circunstancias excepcionales que exige la Constitución para el dictado de un DNU".

Antonio María Hernández, abogado de la Universidad de Córdoba, en diálogo con el diario 'La Nación' criticó que Javier Milei le haya dado la espalda al Congreso y coincidió con Sabsay.

"El Poder Ejecutivo no puede en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Esto tiene que ver con el equilibrio de los Poderes", analizó.

Y agregó: "El jefe de Gabinete Nicolás Posse tiene que presentarlos ante la Comisión bicameral de los DNU dentro de diez días de plazo y esta comisión tiene 10 días para emitir el despacho".

En cuanto al camino del DNU, este debe contar con la mayoría en las cámaras para no ser rechazado. En ese sentido, Pedro Caminos advirtió que se trata de una estrategia "prohibida" que "entra en vigencia y mientras no es derogado, el decreto surte sus efectos".

Otro de los expertos que se expresó férreamente en contra del DNU fue Andrés Gil Domínguez, quien en su cuenta de Twitter comentó:

"Derogar 300 leyes y modificar más de 300 leyes mediante DNU es un intento de suma del poder público vedado por el art. 29 de la Constitución que transforma al PEN en la Comisión de Asesoramiento Legislativo del siglo 21. Es la extinción del Congreso como corazón de la democracia", añadió.

Congreso de la Nación.jpg Contra del DNU, Andrés Gil Domínguez dijo que "derogar 300 leyes y modificar más de 300 leyes mediante DNU es la extinción del Congreso como corazón de la democracia".

El abogado constitucionalista y profesor de la UBA, Raúl Ferreyra, trazó un preocupante panorama sobre el decreto de necesidad y urgencia publicado por el presidente Javier Milei, opinó que es "abiertamente inconstitucional" y sentenció que se trata de "una suerte de suicidio de la democracia".

"El decreto es abiertamente inconstitucional, porque la legislación que se quiera llevar a cabo con vocación de permanencia tiene que ser hecha por el Congreso. Es una atribución de la suma del poder público que se dirige al artículo 36 de la Constitución, que dice que es un atentado al orden democrático", explicó en diálogo con 'Radio 10'.

Ferreyra no descartó que la decisión derive en la posibilidad de iniciar un juicio político al Presidente. "Han dado vuelta el orden institucional, si un estudiante nos dice que estas materias puedes ser legisladas por DNU, lo mandamos a estudiar de nuevo", graficó.

milei.jpg Raúl Ferreyra no descartó que la decisión derive en la posibilidad de iniciar un juicio político a Javier Milei.

Respecto a los mecanismos para intentar frenar los efectos de la medida, el letrado fue escéptico debido a que "la ley de control de los DNU es malísima, lo que provocó que ningún decreto de necesidad y urgencia haya sido controlados y rechazados. Es tan mala que no tiene plazo".

En el caso de intentar una presentación judicial, adelantó que "hay que ver si sea hace una impugnación global o punto por punto", aunque tampoco se mostró optimista.

"El per saltum es una manera de llegar rápido a la Corte, pero para eso hay que tener una sentencia favorable o desfavorable en primera instancia, es decir que hay que presentar una demanda y alcanzar una decisión. ¿Uno puede creer que la respuesta va a ser en el ámbito judicial? La Corte siempre fue reacia al control de las políticas económicas", recordó.

Por lo que, en su opinión, la respuesta está en el Congreso: "Es una tarea enorme que tienen los senadores y diputados, la respuesta recae sobre ellos", cerró.

