Pero el Interbloque Federal ya anticipó hoy que votará en contra y no daría quórum. Resta saber la posición que tomarán los monobloques. Y ya empezó el 'poroteo'...

"La responsabilidad de reunir el quórum es del oficialismo, no nuestra. Si lo consiguen, votaremos en contra", dijo Florencio Randazzo -quien se sumó al IF, conformando Identidad Bonaerense- en diálogo con La Nación+.

Cabe destacar que este interbloque Federal -al que se sumó Florencio Randazzo- continúa siendo la tercera fuerza en Diputados (8 bancas), detrás del Frente de Todos, con 118 bancas, y de Juntos por el Cambio, con 116.

Desde el interbloque Federal de la Cámara de Diputados señalaron que el Presupuesto 2022 “está totalmente fuera de la realidad”, y anunciaron que no van a acompañar el proyecto del Gobierno.

“Es un dibujo de punta a punta que no sincera la inflación, la esconde. Insiste en un ajuste general, agravado en sectores como el de los jubilados y la educación, con el agravante de pretender imponer que el Congreso le entregue facultades al Poder Ejecutivo para que siga aumentando impuestos en los próximos años”, manifestaron en un comunicado los legisladores.

Y agregan: “Es un proyecto que, además de no reflejar la realidad, augura ajustes y una economía inflacionada e incrementos impositivos que conspiran contra la necesaria estabilidad”.

“El Gobierno nacional tuvo la oportunidad de escuchar nuestras propuestas y críticas constructivas. Le planteamos especialmente la necesidad de encontrar consensos y salir fortalecido del Congreso. Sin embargo, hacen como que escuchan para seguir enfrascados en sus propias posiciones. No creen en el federalismo productivo, no persiguen la justicia social ni buscan un sistema más equilibrado en la distribución de los recursos federales que les corresponden a las provincias”, concluye el interbloque de ocho diputados, presididos por Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño.

Martín Tetaz: "Están comprando el quórum"

Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presida por Carlos Heller, de la Cámara de Diputados, el diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical – CABA) cuestionó esta tarde la serie de modificaciones introducidas al Presupuesto 2022 y tildó de “vergüenza” el tratamiento exprés. Asimismo, denunció que “están comprando el quórum” de los legisladores de las provincias.

“Me parece una vergüenza que un presupuesto se trata con el tratamiento exprés ”, expresó Tetaz y le preguntó al presidente de la Comisión: “Usted que está hace muchos años ¿hay antecedentes de un presupuesto que se haya tratado en menos de una semana?”.

En otro tramo, le espetó a Heller: “Usted está metiendo por la venta una serie de modificaciones que usted no sabe, le acabo de preguntar y no sabe es un dato de la realidad”.

martin-tetaz-comision-diputados.jpg Martín Tetaz, en la Comisión de Presupuesto de Diputados (Foto: captura de video).

“Está comentando que reparten 20 mil millones de compensación automotor no sabemos por qué aparece eso y quién lo negoció, tira 25 mil millones para La Rioja, 20 % de educación, tira un régimen de regulación tributaria nuevo, tira una eximición de combustibles, no se sabe de dónde va a salir el dinero, y más grave aún no se sabe por qué esas cosas entraron y cuando preguntamos nos dijeron que el presupuesto no estaba desactualizado”, detalló Tetaz, según publica Semanario Parlamentario.

Y siguió: “El segundo problema es que ya sabemos que no se cumplen las estimaciones del año 2021 porque apareció el dato oficial de la inflación es el 45,4% es el dato de la realidad de los primeros 11 meses, no se cumple lo estimado para el 2021”.

Carlos Heller lo interrumpió con una chicana: “Me extraña diputado usted es economista, no es cierto”.

Sin quedarse callado, el legislador opositor siguió: “Todos los legisladores de su partido le han dicho que los datos no reflejan la realidad en algunos casos los han incorporado ahora”, y denunció: “Evidentemente están comprando quórum con provincias y están comprando el quórum de las provincias repartiendo dinero que no sabemos cómo van a financiar porque tenemos déficit”.

“Hicimos un papelón cuando vino el ministro de economía porque en las fuentes financieras figuraban 12 mil millones de organismos internacionales, mintió cuando dijo que había enviado una nota al Congreso oportunamente y comprobamos que no fue enviada. Lo corrigieron entre gallos y medianoche y apareció una fuente de financiamiento del propio intrasector que nadie sabe muy bien cómo salió ”, acusó Tetaz.

En este sentido, señaló que “el presupuesto tiene un montón de problemas, por un lado, el de bienes personales. El proyecto 109 que es muy importante y no tiene sentido discutirla el año que viene, la modificación tiene que ser si o si antes del 31”, y le habló apuntó a Heller: “Usted se niega y está aumentando los impuestos por inflación y no tiene atribución ahora hacerlo estamos pidiendo una solución”.

Por último, solicitó que se retiren los artículos que les “confieren atribuciones y facultades extraordinarias por cuatro años al Poder Ejecutivo”, y cerró: “Esos artículos es todo lo que está mal”.