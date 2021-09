En dicho audio -que se conoció por fragmentos, tal como informó Urgente24- la diputada del Frente de Todos calificó a Alberto Fernández de "pelotudo", "enfermo" e "inquilino", entre otros calificativos, además de asegurar que Cristina Kirchner "es la dueña".

A la vez, el diputado se refirió a la situación social y económica de la Argentina y expresó: “Los legisladores representamos a los ciudadanos, esta actitud es un deber hacia ellos que, en la calamitosa situación actual, económica, sanitaria y sin rumbo, nos miran con perplejidad”.

Cabe destacar que el pasado viernes, y en medio del escándalo, la diputada del Frente de Todos Gabriela Cerruti había considerado que Fernanda Vallejos debería renunciar.

“Si pensás todo eso, andate. Si formás parte de un gobierno o espacio y pensás todas esas cosas, ¿qué haces ahí? Yo no me quedaría ni un minuto”, señaló Cerruti en Radio con Vos.

Cerruti contó que tiene varias diferencias con Vallejos y dijo que sus declaraciones no son representativas de un gran grupo de personas. “Por algo no estuvo en las listas de este año. Así que no sé si representa a mucha gente”, deslizó la legisladora en alusión a que el mandato de la dirigente ultra K vence el 10/12.