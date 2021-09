Según Fernanda Vallejos, Alberto Fernández "no tiene ni el derecho, ni la legitimidad, ni el apoyo popular. No tiene nada, no tiene espalda para llevarnos a la debacle, ¿adónde nos quiere llevar? Tiene que reaccionar, ya pasaron varios días del desastre del domingo".

https://twitter.com/jmgaynor/status/1438552795666321409 Vallejos debe continuar en el congreso después de ésto? https://t.co/6zFLf1zR51 — J M Gaynor (@jmgaynor) September 16, 2021