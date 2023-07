El violento ataque de la esposa del diplomático

Todo comenzó cuando la esposa de Lawson, Jessica Giovana Pineda Quinteros, fue a enfrentar a Gómez porque retó a su hija por dejar abierta la puerta del ascensor.

Además, declaró que la familia reside en el edificio desde marzo y desde entonces recibe constantes amenazas. En el video que circuló por las redes sociales se puede observar la agresión en el hall del edificio.

Ante dicha viralización, la víctima brindó detalles del tenso episodio en diálogo con LN+, donde relató que el ataque ocurrió el 11 de mayo pasado. Un día antes de que esto ocurriera, la encargada había advertido a la menor por dejar la puerta del ascensor abierta.

“Hablé con ella y le dije que en el lugar vivía mucha gente, por lo que le pedí que tenga un poco más de cuidado y cierre el ascensor. Jamás la agredí ni le hablé mal. Después de eso, bajé y continué haciendo mi trabajo de manera normal”

diplomático-sin-trabajo (1).jpg Juliana Gómez (Foto: TN)

Luego, explicó que al día siguiente, Jessica bajó junto con su esposo de un taxi, “me increpó de frente reclamandome que no tenía que decirle nada a su hija porque es menor de edad. Entonces le pedí perdón”

Acto seguido, la esposa del diplomático empezó a gritar malas palabras, agarró a la portera del pelo y le dio un puñetazo en la frente. Después, tiró a Juliana al piso y como consecuencia del fuerte impacto, la mujer quedó inconsciente.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fi%2Fstatus%2F1683834437333811202&partner=&hide_thread=false #Caba Panamá ordenó retirar de la Argentina al diplomático cuya esposa agredió a la portera de un edificio en Recoleta. La Cancillería panameña dijo en un comunicado que decidió "retirar al diplomático y a su familia" ya que "no existen las condiciones para mantenerlo en la sede" pic.twitter.com/nxQfMm0Qod — 24con (@24conurbano) July 25, 2023

En diálogo con LN+, la víctima relató que “el señor [César Lawson] intentó levantarme mientras ella seguía insultándome. Terminé parándome como pude y le reclamé al hombre que me dolía mucho el muslo izquierdo y me costaba caminar. Me respondió ‘esto se termina acá así que te callás’”

Al finalizar el violento ataque, Jessica detalló que hizo la denuncia en la Embajada de Panamá, donde llevó un pendrive con los videos de las cámaras de seguridad y los certificados médicos de las lesiones que le produjeron los golpes.

Sin embargo, desde entonces, comenzó a recibir cartas documentos con amenazas. “El esposo insiste en que yo lo afecté económica y psíquicamente”. La encargada admitió tener “mucho miedo de lo que pueda pasarle” por haber acudido a las autoridades.

