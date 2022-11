Desfigurado por celos: Atacó a un adolescente y se fugó

A su vez, Santiago añadió en su audio:

Cuídense mucho, no se peleen en ningún lado y tampoco reaccionen mal. Es un claro ejemplo de que puede pasarle a cualquiera, sin haber hecho nada antes. Pórtense bien, sean buenas personas y siempre ayuden a los demás. Sean fuertes y cuidense mucho, que yo voy a pelearla por mi familia y por ustedes que son mis amigos. Los quiero mucho a todos. No se manden cagadas, por favor. Si esto me pasó a mi fue por algo, pero les llega a pasar algo a ustedes y yo doy la vida por cada uno.

La jueza de Garantías, Laura Mariel Pinto, ordenó la detención de Martínez a pedido de la fiscal de turno, Valeria Courtade. El imputado está acusado por homicidio en grado de tentativa y venganza transversal.

Nicolás debió ser asistido de manera inmediata por el personal del boliche, para luego ser trasladado al Hospital Posadas de Haedo. Allí, se confirmó que perdió la visión de su ojo izquierdo, debido a las lesiones provocadas por la botella rota y al cristal, que le tuvieron que sacar.

El personal médico debió reconstruir parte de su cara y se tendrá que someter a un trasplante para poder recuperar su visión.

La llamada que ninguna madre quiere recibir

Marcela, la mamá de Nicolás, estuvo en una entrevista con A24 donde aseguró que su hijo “se encuentra en un estado muy delicado”. Además, agregó que el joven es diabético y, por la patología que tiene, tiene que evitar este tipo de situaciones.

El estado de la víctima es muy delicado hasta el momento, debido a que la herida es muy profunda. La madre resaltó:

Nicolás en el día de hoy no está viendo, está muy lastimado (...) en el pómulo hay una herida muy grande donde no saben si tienen que hacer un injerto.

La madre de García se refirió al agresor como “Chacal de country” y aseguró que ambos jóvenes no son amigos. Confirmó que Santiago, antes del hecho, se había acercado a Nicolás a pedirle que no hiciera nada delante de él.

El adolescente afectado le contó a su madre que le respondió que “no iba a hacer nada delante de él pero que no eran amigos para darle explicaciones”.

La ex pareja del agresor se hizo presente en el sanatorio donde está internado la víctima y la madre la reconoció de haberla visto como parte del grupo social de su hijo pero aseguró que a Santiago nunca lo había visto.

Marcela cree que alguien le aviso al atacante sobre Nicolás y la ex pareja. Con dolor contó, en su entrevista con A24, que ella estaba durmiendo cuando su marido le dijo que le había sonado el celular pero que era una “falsa alarma”. Al rato, el hijo la llamó “mamá vení a buscarme, me reventaron una botella en la cabeza”.

La madre aseguró que el arma era una copa de vino grande pero como el agresor atacó cuando Nicolás le daba la espalda, el hijo creyó que había sido una botella. La víctima estaba en su mesa con su grupo de amigos, ajeno a lo que iba a pasar.

