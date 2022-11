Cuándo es la inauguración del mundial Qatar 2022

Shakira abre la inaguración del mundial qatar 2022.jpg

La polémica detrás del anuncio de Dua Lipa sobre su asistencia a la inauguración

La única artista que salió a hablar al respecto fue Dua Lipa y no fue para decir cosas bonitas sobre el país anfitrión, al contrario. La estrella confirmó que no estará en tal evento y criticó como manejaba el país los asuntos de derechos humanos.

“Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo”. Declaró Dua Lipa en un comunido. “Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo”. Declaró Dua Lipa en un comunido.

Además, agregó que todo su apoyo y aliento se lo dará a Inglaterra “desde lejos”. “Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”, sentenció.

¿Dónde se puede ver la ceremonia de inauguración?

En nuestro país podemos verlo de la siguiente manera:

Televisión tradicional: a través de los canales TyC Sport, TV Pública y DirecTV Sports.

Streaming: en DirecTV Go, Flow, Movistar Plus+ y Telecentro Play.

¿Cuándo juega Argentina el primer partido del Mundial Qatar 2022?

Hace apenas unos días Lionel Scaloni confirmó los 26 jugadores que integrarán el plantel de la selección argentina para jugar por la copa del mundo. La Scaloneta tendrá su gran debut el próximo martes 22 de noviembre a las 7:00 (hora argentina). El segundo partido será jugado el día sábado 26 de noviembre y el tercero el miércoles 30 de noviembre, ambos a las 16:00 (hora argentina).

Cuándo es la inauguración del mundial 2022

CUÁLES SERÁN LAS SEDES DEL MUNDIAL QATAR 2022

Rayán : Estadio Internacional Khalifa, Estadio Qatar Foundation y Estadio Ahmed bin Ali.

: Estadio Internacional Khalifa, Estadio Qatar Foundation y Estadio Ahmed bin Ali. Jor : Estadio Al Bayt

: Estadio Al Bayt Lusail : Estadio Icónico de Lusail

: Estadio Icónico de Lusail Doha : Estadio Ras Abu Aboud y Estadio Al Thumama

: Estadio Ras Abu Aboud y Estadio Al Thumama Al Wakrah : Estadio Al Janoub

Entre los equipos que más espectativa cargan, tenemos a Francia que es el campeón hasta el momento y también una de las favoritas junto a las selecciones como Brasil y Argentina.

